У Західній Україні зафіксували випадок небезпечної хвороби

Перший випадок дифтерії зафіксували у Західній Україні.Захворіла 21-річна мешканка Хмельницького, яка в 16-річному віці пропустила вакцинацію проти дифтерії, - пише "Газета ua"."Жінка працює фармацевтом. Звернулася до лікаря зі скаргами на біль у горлі, підвищену температуру, загальну слабкість. Хвора була щеплена від дифтерії, але не так, як треба. Останнє щеплення їй робили у 6 років. Зараз жінці 21 рік і вона у 16 років мала зробити ще одне щеплення, але цього не зробила", — розповіла епідеміолог Хмельницької обласної лабораторного центруДифтерія — гостре інфекційне захворювання. Передається повітряно-крапельним шляхом, однак ним можна заразитися через предмети побуту, посуд та іграшки. Тяжкість хвороби обумовлена ​​вкрай отруйним токсином, який виділяє дифтерійна паличка. Найчастіше вражає ротоглотку, але нерідко зачіпає гортань, бронхи, шкіру та інші органи.Дифтерія має смертельний результат в 5-10% випадків; вищий показник смертності спостерігається серед дітей молодшого віку. Під час останньої епідемії дифтерії в Україні в 1991-1998 роках захворіло близько 20 тисяч осіб, близько 700 із них померли.Запобігти дифтерії можна за допомогою вакцинації, проте вакцина не гарантує повний захист від розвитку дифтерії при зустрічі зі збудником, але значно зменшує кількість важких форм хвороби.