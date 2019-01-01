Волинські медики видалили 14 каменів з нирок пацієнта. ФОТО

У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні у пацієнта видалили 14 ниркових каменів.Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.«Урологи стверджують, що 1 невеличкий камінь (навіть до 1см), який утворився в сечовидільній системі, може добряче нашкодити здоров‘ю людини.Наприклад, викликати біль, який порівнюють з таким при пологах, стати причиною повної затримки сечі чи навіть зумовити незворотню загибель нирки.А коли таких 14...!?» – йдеться у дописі.«Саме таку кількість конкрементів сечового міхура 1 серпня видалили пацієнту, якому відмовили в багатьох лікувальних закладах України через тяжку супутню патологію крові», – пишуть медики.