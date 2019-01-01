Курс валют у Луцьку на 2 серпня





Євро при купівлі становить - 27.622, продажу - 28.278.



Курс російського рубля: купівля - 0.346, продаж - 0.408.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.199, продаж - 6.619.

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