У Луцьку муніципали покарали виконроба за бруд від авто на проїжджій частині дороги
Сьогодні, 09:24
У Луцьку муніципали виписали виконробу ТОВ "Волиньспецбуд" протокол про адмінправопорушення за неналежний контроль транспортного засобу, який вивіз бруд на проїжджу частину дороги по вулиці Набережна, 19.
Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міськради на своїй сторінці у Facebook.
Разом з тим, чоловіка зобов'язали прибрати бруд з проїжджої частини дороги та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень в майбутньому.
Нагадаємо, що згідно п.п. 11.2.8 правил благоустрою міста Луцька будівельні організації зобовязані забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари, для чого обладнати виїзди з будмайданчиків твердим покриттям. При винесенні з території об'єкта бруду, ґрунту терміново його прибирати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міськради на своїй сторінці у Facebook.
Разом з тим, чоловіка зобов'язали прибрати бруд з проїжджої частини дороги та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень в майбутньому.
Нагадаємо, що згідно п.п. 11.2.8 правил благоустрою міста Луцька будівельні організації зобовязані забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари, для чого обладнати виїзди з будмайданчиків твердим покриттям. При винесенні з території об'єкта бруду, ґрунту терміново його прибирати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО
Сьогодні, 09:35
День пророка Іллі: що можна та не можна робити
Сьогодні, 09:30
У Луцьку муніципали покарали виконроба за бруд від авто на проїжджій частині дороги
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 2 серпня
Сьогодні, 09:00
На Волині в автобусі обікрали жінку
Сьогодні, 08:55