У Луцьку муніципали покарали виконроба за бруд від авто на проїжджій частині дороги

У Луцьку муніципали виписали виконробу ТОВ "Волиньспецбуд" протокол про адмінправопорушення за неналежний контроль транспортного засобу, який вивіз бруд на проїжджу частину дороги по вулиці Набережна, 19.Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міськради на своїй сторінці у Facebook.Разом з тим, чоловіка зобов'язали прибрати бруд з проїжджої частини дороги та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень в майбутньому.Нагадаємо, що згідно п.п. 11.2.8 правил благоустрою міста Луцька будівельні організації зобовязані забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари, для чого обладнати виїзди з будмайданчиків твердим покриттям. При винесенні з території об'єкта бруду, ґрунту терміново його прибирати.