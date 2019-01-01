День пророка Іллі: що можна та не можна робити

2 серпня в народному календарі вшановують пророка Іллю. Господь наділив Іллю даром чудотворення. Він використовував його для того щоб повернути людей до віри. В цей день зима бореться з літом, а день Іллі вважався поворотом до зими.Іменини сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Петро, Сергій, Федір, - пише 24 канал.– До Іллі чоловік купається, а після Іллі з водою прощається.– Ілля літо кінчає, жито зажинає.– Не можна працювати на Іллів день у полі – небесним вогнем спалить.– На Іллю до обіду – літо, після обіду – осінь.– Хто потрапив цього дня під дощ, той запасся здоров'ям на увесь рік.1. Щоб позбутися від пристріту, треба вмитися дощем в день Іллі.1. Сьогодні не можна купатися у водоймі, адже на Іллі може бути багато потопельників.2. Забороняється робити важку роботу в цей день, аби не розгнівати Іллю.3. Не можна лихословити і допускати погані думки.4. Не бажано випускати домашніх тварин на вулицю.5. Не можна стояти на перехрестях, адже там збирається нечисть.