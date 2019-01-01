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День пророка Іллі: що можна та не можна робити

День пророка Іллі: що можна та не можна робити
2 серпня в народному календарі вшановують пророка Іллю. Господь наділив Іллю даром чудотворення. Він використовував його для того щоб повернути людей до віри. В цей день зима бореться з літом, а день Іллі вважався поворотом до зими.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Петро, Сергій, Федір, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 2 серпня

– До Іллі чоловік купається, а після Іллі з водою прощається.

– Ілля літо кінчає, жито зажинає.

– Не можна працювати на Іллів день у полі – небесним вогнем спалить.

– На Іллю до обіду – літо, після обіду – осінь.

– Хто потрапив цього дня під дощ, той запасся здоров'ям на увесь рік.

Що можна робити 2 серпня

1. Щоб позбутися від пристріту, треба вмитися дощем в день Іллі.

Що не можна робити 2 серпня

1. Сьогодні не можна купатися у водоймі, адже на Іллі може бути багато потопельників.

2. Забороняється робити важку роботу в цей день, аби не розгнівати Іллю.

3. Не можна лихословити і допускати погані думки.

4. Не бажано випускати домашніх тварин на вулицю.

5. Не можна стояти на перехрестях, адже там збирається нечисть.



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Теги: Ілля
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