День пророка Іллі: що можна та не можна робити
Сьогодні, 09:30
2 серпня в народному календарі вшановують пророка Іллю. Господь наділив Іллю даром чудотворення. Він використовував його для того щоб повернути людей до віри. В цей день зима бореться з літом, а день Іллі вважався поворотом до зими.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Петро, Сергій, Федір, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 2 серпня
– До Іллі чоловік купається, а після Іллі з водою прощається.
– Ілля літо кінчає, жито зажинає.
– Не можна працювати на Іллів день у полі – небесним вогнем спалить.
– На Іллю до обіду – літо, після обіду – осінь.
– Хто потрапив цього дня під дощ, той запасся здоров'ям на увесь рік.
Що можна робити 2 серпня
1. Щоб позбутися від пристріту, треба вмитися дощем в день Іллі.
Що не можна робити 2 серпня
1. Сьогодні не можна купатися у водоймі, адже на Іллі може бути багато потопельників.
2. Забороняється робити важку роботу в цей день, аби не розгнівати Іллю.
3. Не можна лихословити і допускати погані думки.
4. Не бажано випускати домашніх тварин на вулицю.
5. Не можна стояти на перехрестях, адже там збирається нечисть.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Петро, Сергій, Федір, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 2 серпня
– До Іллі чоловік купається, а після Іллі з водою прощається.
– Ілля літо кінчає, жито зажинає.
– Не можна працювати на Іллів день у полі – небесним вогнем спалить.
– На Іллю до обіду – літо, після обіду – осінь.
– Хто потрапив цього дня під дощ, той запасся здоров'ям на увесь рік.
Що можна робити 2 серпня
1. Щоб позбутися від пристріту, треба вмитися дощем в день Іллі.
Що не можна робити 2 серпня
1. Сьогодні не можна купатися у водоймі, адже на Іллі може бути багато потопельників.
2. Забороняється робити важку роботу в цей день, аби не розгнівати Іллю.
3. Не можна лихословити і допускати погані думки.
4. Не бажано випускати домашніх тварин на вулицю.
5. Не можна стояти на перехрестях, адже там збирається нечисть.
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