Волинян попереджають про можливі затримки у дорожньому русі до «Ягодина»

Волинська митниця ДФС попереджає перевізників про можливі затримки у дорожньому русі до міжнародного пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» 11 серпня.Так, у цей день на території регіону відбуватиметься Чемпіонат України з крос-триатлону, - інформує прес-служба Волинської митниці ДФС.Для безпеки спортсменів та інших учасників дорожнього руху на магістралі Київ-Варшава в районі сіл Окунин – Луків Турійського району Волинської області в період з 10.00 до 16.00 на нетривалі проміжки часу рух транспорту буде призупинятись.Відтак, митниця рекомендує водіям раціонально планувати свої поїздки, обираючи оптимальний час чи маршрут доставки (для цієї ділянки дороги є можливість об’їзду).За більш детальною інформацію необхідно звертатись до організаторів Чемпіонату – ГО «Смідинська ініціатива» або Федерації триатлону України.До слова, стан заповнення під’їзних шляхів до пунктів пропуску через державний кордон відображається у реальному часі на сайтах Державної фіскальної та Державної прикордонної служб України, на сайті Волинської облдержадміністрації.