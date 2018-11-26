Волинян попереджають про можливі затримки у дорожньому русі до «Ягодина»
Сьогодні, 09:57
Волинська митниця ДФС попереджає перевізників про можливі затримки у дорожньому русі до міжнародного пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» 11 серпня.
Так, у цей день на території регіону відбуватиметься Чемпіонат України з крос-триатлону, - інформує прес-служба Волинської митниці ДФС.
Для безпеки спортсменів та інших учасників дорожнього руху на магістралі Київ-Варшава в районі сіл Окунин – Луків Турійського району Волинської області в період з 10.00 до 16.00 на нетривалі проміжки часу рух транспорту буде призупинятись.
Відтак, митниця рекомендує водіям раціонально планувати свої поїздки, обираючи оптимальний час чи маршрут доставки (для цієї ділянки дороги є можливість об’їзду).
За більш детальною інформацію необхідно звертатись до організаторів Чемпіонату – ГО «Смідинська ініціатива» або Федерації триатлону України.
До слова, стан заповнення під’їзних шляхів до пунктів пропуску через державний кордон відображається у реальному часі на сайтах Державної фіскальної та Державної прикордонної служб України, на сайті Волинської облдержадміністрації.
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Так, у цей день на території регіону відбуватиметься Чемпіонат України з крос-триатлону, - інформує прес-служба Волинської митниці ДФС.
Для безпеки спортсменів та інших учасників дорожнього руху на магістралі Київ-Варшава в районі сіл Окунин – Луків Турійського району Волинської області в період з 10.00 до 16.00 на нетривалі проміжки часу рух транспорту буде призупинятись.
Відтак, митниця рекомендує водіям раціонально планувати свої поїздки, обираючи оптимальний час чи маршрут доставки (для цієї ділянки дороги є можливість об’їзду).
За більш детальною інформацію необхідно звертатись до організаторів Чемпіонату – ГО «Смідинська ініціатива» або Федерації триатлону України.
До слова, стан заповнення під’їзних шляхів до пунктів пропуску через державний кордон відображається у реальному часі на сайтах Державної фіскальної та Державної прикордонної служб України, на сайті Волинської облдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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