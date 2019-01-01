У Луцьку муніципали покарали чоловіка, який «надимів» на вулиці. ФОТО

У Луцьку на вулиці Теремнівській місцевий мешканець спричинив сильне задимлення.Про це йдеться на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.Такий випадок 2 липня виявили та зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради під час патрулювання міста в авто ГШРі. Таким, чином, мешканець буд 53 вирішив навести лад у своєму приватному домоволодінні.З чоловіком муніципали провели профілактичну бесіду щодо заборони, шкідливості та небезпеку від розведення неконтрольованого багаття та канцерогени (бензопірен, що може викликати у людини рак., діоксини - одні з найотруйніших для людини речовин), які разом з димом піднімаються у повітря.Після чого на чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради, яка і визначить міру покарання.