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У Луцьку муніципали покарали чоловіка, який «надимів» на вулиці. ФОТО

У Луцьку муніципали покарали чоловіка, який «надимів» на вулиці. ФОТО
У Луцьку на вулиці Теремнівській місцевий мешканець спричинив сильне задимлення.

Про це йдеться на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.

Такий випадок 2 липня виявили та зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради під час патрулювання міста в авто ГШРі. Таким, чином, мешканець буд 53 вирішив навести лад у своєму приватному домоволодінні.

З чоловіком муніципали провели профілактичну бесіду щодо заборони, шкідливості та небезпеку від розведення неконтрольованого багаття та канцерогени (бензопірен, що може викликати у людини рак., діоксини - одні з найотруйніших для людини речовин), які разом з димом піднімаються у повітря.

Після чого на чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради, яка і визначить міру покарання.

У Луцьку муніципали покарали чоловіка, який «надимів» на вулиці. ФОТО
У Луцьку муніципали покарали чоловіка, який «надимів» на вулиці. ФОТО
У Луцьку муніципали покарали чоловіка, який «надимів» на вулиці. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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