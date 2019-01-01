У Луцьку муніципали покарали чоловіка, який «надимів» на вулиці. ФОТО
Сьогодні, 10:05
У Луцьку на вулиці Теремнівській місцевий мешканець спричинив сильне задимлення.
Про це йдеться на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.
Такий випадок 2 липня виявили та зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради під час патрулювання міста в авто ГШРі. Таким, чином, мешканець буд 53 вирішив навести лад у своєму приватному домоволодінні.
З чоловіком муніципали провели профілактичну бесіду щодо заборони, шкідливості та небезпеку від розведення неконтрольованого багаття та канцерогени (бензопірен, що може викликати у людини рак., діоксини - одні з найотруйніших для людини речовин), які разом з димом піднімаються у повітря.
Після чого на чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради, яка і визначить міру покарання.
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Про це йдеться на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.
Такий випадок 2 липня виявили та зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради під час патрулювання міста в авто ГШРі. Таким, чином, мешканець буд 53 вирішив навести лад у своєму приватному домоволодінні.
З чоловіком муніципали провели профілактичну бесіду щодо заборони, шкідливості та небезпеку від розведення неконтрольованого багаття та канцерогени (бензопірен, що може викликати у людини рак., діоксини - одні з найотруйніших для людини речовин), які разом з димом піднімаються у повітря.
Після чого на чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради, яка і визначить міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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