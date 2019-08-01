У Запоріжжі чоловік вилив на дружину окріп, поки та спала





Коли вона намагалася втекти, він її наздогнав і вилив ще чотири літри окропу, дістав ножниці і почав різати волосся. Жінці з опіками вдалося вистрибнути у вікно, - пишуть



Весь цей час у сусідній кімнаті спали двоє дітей.



Постраждалу доправили в реанімацію. Як повідомляють лікарі, у неї 20% опіків тіла, а також пошкодження слизової оболонки.



Зловмиснику вдалося втекти. Поліція продовжує його пошуки.



Жінка не може назвати причину такого ставлення. А от сусіди повідомляють, що зовсім не здивовані такою поведінкою. Подейкують, що співмешканець постраждалої вживає наркотики.



Допомагають жінці наразі волонтери. Двоє дітей до себе забрали батьки чоловіка.



Якщо його знайдуть, то він може отримати покарання до десяти років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі співмешканець вилив на дружину окріп, коли вона спала. 25-річна жінка прокинулася від того, що він лляв гарячу воду їй на обличчя і в рот.Коли вона намагалася втекти, він її наздогнав і вилив ще чотири літри окропу, дістав ножниці і почав різати волосся. Жінці з опіками вдалося вистрибнути у вікно, - пишуть Факти Весь цей час у сусідній кімнаті спали двоє дітей.Постраждалу доправили в реанімацію. Як повідомляють лікарі, у неї 20% опіків тіла, а також пошкодження слизової оболонки.Зловмиснику вдалося втекти. Поліція продовжує його пошуки.Жінка не може назвати причину такого ставлення. А от сусіди повідомляють, що зовсім не здивовані такою поведінкою. Подейкують, що співмешканець постраждалої вживає наркотики.Допомагають жінці наразі волонтери. Двоє дітей до себе забрали батьки чоловіка.Якщо його знайдуть, то він може отримати покарання до десяти років позбавлення волі.

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