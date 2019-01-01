У волинському селі згорів житловий будинок. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі Камінь-Каширського РВ У ДСНС у Волинській обласі.



1 серпня о 17:35 до Служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку (пустки).



Пожежу локалізували рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського о 18:12 та повністю ліквідували о 18:42.



Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.





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