У волинському селі згорів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 11:18
У селі Радошинка Камінь-Каширського району згорів будинок-пустка.
Про це повідомили у прес-службі Камінь-Каширського РВ У ДСНС у Волинській обласі.
1 серпня о 17:35 до Служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку (пустки).
Пожежу локалізували рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського о 18:12 та повністю ліквідували о 18:42.
Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили у прес-службі Камінь-Каширського РВ У ДСНС у Волинській обласі.
1 серпня о 17:35 до Служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку (пустки).
Пожежу локалізували рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського о 18:12 та повністю ліквідували о 18:42.
Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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