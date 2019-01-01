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На Волині у чернівчанина вилучили автомобіль із сумнівними документами. ФОТО

На Волині у чернівчанина вилучили автомобіль із сумнівними документами. ФОТО
У Ковелі правоохоронці вилучили у чоловіка автомобіль Opel Astra, у документах якого виявили можливі елементи підробки.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

1 серпня працівники групи реагування патрульної поліції Ковельського відділу поліції під час несення служби на одній із вулиць міста Ковеля зупинили автомобіль Opel Astra, під керуванням 62-річного жителя Чернівецької області.

Під час перевірки транспортного засобу поліцейські виявили розбіжність записів у реєстраційних документах з номером кузова автомобіля. За фактом підробки документів слідчі відкрили кримінальне провадження.

Автомобіль вилучили та помістили на майданчик для тимчасового тримання транспортних засобів Ковельського відділу поліції.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

На Волині у чернівчанина вилучили автомобіль із сумнівними документами. ФОТО

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Теги: авто, поліція, Волинь
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