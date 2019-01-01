У Луцьку для особливих діток провели романтичну екскурсію містом
Сьогодні, 19:40
Вихованці ГО «Центр реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя» взяли участь у нічній екскурсії зі смолоскипами під час театралізованого дійства «Романтика та містика Лучеська»,
Захід організувало управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Мандрівка древнім Лучеськом відбулася в межах проєкту «Соціальні послуги громаді», - інформує прес-служба Луцької міської ради.
«Це була надзвичайно цікава і захоплююча подорож. Під час пізнавальної мандрівки ми не лише пройшлися вулицями Старого міста – Данила Галицького, Караїмською, Єврейським кварталом та Ринковою площею, але й дізналися багато цікавих історій – про Ратушу, Свято-Покровську церкву, Лютеранську кірху, будинок скульптора Голованя, Домініканський монастир, Костел святих апостолів Петра і Павла. І, звісно ж, запам’ятається, як під спалахи вогненних смолоскипів ми скуштували «нектару щастя», - поділилася своїми враженнями та емоціями Анна Сучко.
Завершилася нічна екскурсія перед Замком Любарта, де зачаровані мандрівкою учасники встигли обмінятися незабутніми враженнями.
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Захід організувало управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Мандрівка древнім Лучеськом відбулася в межах проєкту «Соціальні послуги громаді», - інформує прес-служба Луцької міської ради.
«Це була надзвичайно цікава і захоплююча подорож. Під час пізнавальної мандрівки ми не лише пройшлися вулицями Старого міста – Данила Галицького, Караїмською, Єврейським кварталом та Ринковою площею, але й дізналися багато цікавих історій – про Ратушу, Свято-Покровську церкву, Лютеранську кірху, будинок скульптора Голованя, Домініканський монастир, Костел святих апостолів Петра і Павла. І, звісно ж, запам’ятається, як під спалахи вогненних смолоскипів ми скуштували «нектару щастя», - поділилася своїми враженнями та емоціями Анна Сучко.
Завершилася нічна екскурсія перед Замком Любарта, де зачаровані мандрівкою учасники встигли обмінятися незабутніми враженнями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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