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У Луцьку для особливих діток провели романтичну екскурсію містом

У Луцьку для особливих діток провели романтичну екскурсію містом
Вихованці ГО «Центр реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя» взяли участь у нічній екскурсії зі смолоскипами під час театралізованого дійства «Романтика та містика Лучеська»,

Захід організувало управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Мандрівка древнім Лучеськом відбулася в межах проєкту «Соціальні послуги громаді», - інформує прес-служба Луцької міської ради.

«Це була надзвичайно цікава і захоплююча подорож. Під час пізнавальної мандрівки ми не лише пройшлися вулицями Старого міста – Данила Галицького, Караїмською, Єврейським кварталом та Ринковою площею, але й дізналися багато цікавих історій – про Ратушу, Свято-Покровську церкву, Лютеранську кірху, будинок скульптора Голованя, Домініканський монастир, Костел святих апостолів Петра і Павла. І, звісно ж, запам’ятається, як під спалахи вогненних смолоскипів ми скуштували «нектару щастя», - поділилася своїми враженнями та емоціями Анна Сучко.

Завершилася нічна екскурсія перед Замком Любарта, де зачаровані мандрівкою учасники встигли обмінятися незабутніми враженнями.

У Луцьку для особливих діток провели романтичну екскурсію містом
У Луцьку для особливих діток провели романтичну екскурсію містом
У Луцьку для особливих діток провели романтичну екскурсію містом

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Теги: екскурсія, Луцьк, люди з інвалідністю
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