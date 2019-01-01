Волинські прикордонники знайшли 32 ящики контрабандних цигарок в чагарнику. ФОТО
Сьогодні, 12:25
Луцькі прикордонники в чагарнику знайшли майже 16 тисяч безакцизних пачок цигарок, приблизна сума оцінки яких складає більше 200 тисяч гривень.
Про це інформує Північне регіональне управління Держприкордонслужби на сторінці у Facebook.
Так, учора, 1 серпня, в ході реалізації інформації оперативних співробітників Північного регіонального управління прикордонниками Луцького загону в межах ділянки відповідальності відділу прикордонної служби «Римачі» неподалік державного кордону виявили 32 ящики цигарок.
Про цю ситуацію проінформовали польських колег та відповідні структури.
За встановленим порядком контрабанду передали представникам фіскальної служби.
Наразі, проводяться заходи зі встановлення осіб причетних до цієї протиправної діяльності.
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Про це інформує Північне регіональне управління Держприкордонслужби на сторінці у Facebook.
Так, учора, 1 серпня, в ході реалізації інформації оперативних співробітників Північного регіонального управління прикордонниками Луцького загону в межах ділянки відповідальності відділу прикордонної служби «Римачі» неподалік державного кордону виявили 32 ящики цигарок.
Про цю ситуацію проінформовали польських колег та відповідні структури.
За встановленим порядком контрабанду передали представникам фіскальної служби.
Наразі, проводяться заходи зі встановлення осіб причетних до цієї протиправної діяльності.
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