Зеленський прокоментував ймовірну відставку Богдана

Володимир Зеленський підтвердив існування Андрія Богдана.



Це відбулося під час розмови з представниками ЗМІ в Івано-Франківську в рамках робочої поїздки глави держави, - повідомляє офіційний сайт президента України.



«Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи Президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку», – заявив Володимир Зеленський.



Глава держави уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана.



Також президент зазначив, що за потреби може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди.

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