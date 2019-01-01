Волинські рятувальники вибороли бронзу на змаганнях пожежників
Сьогодні, 20:30
Волинські спортсмени-рятувальники стали бронзовими призерами змагань за Кубок України з пожежно-прикладного спорту.
Про це повідомили на сайті Управління ДСНС України у Волинській області.
Нагородження переможців та урочисте закриття змагань за Кубок України з пожежно-прикладного спорту відбулося 1 серпня на міському центральному стадіоні у Тернополі.
Перше місце вибороли рятувальники з Києва. Друге місце посіла команда Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Команда волинських спортсменів-рятувальників здобула третє місце.
Усі призери отримали медалі та грамоти, а також цінні подарунки від партнерів змагань.
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Про це повідомили на сайті Управління ДСНС України у Волинській області.
Нагородження переможців та урочисте закриття змагань за Кубок України з пожежно-прикладного спорту відбулося 1 серпня на міському центральному стадіоні у Тернополі.
Перше місце вибороли рятувальники з Києва. Друге місце посіла команда Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Команда волинських спортсменів-рятувальників здобула третє місце.
Усі призери отримали медалі та грамоти, а також цінні подарунки від партнерів змагань.
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