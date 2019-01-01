Волинські рятувальники вибороли бронзу на змаганнях пожежників





Про це повідомили на



Нагородження переможців та урочисте закриття змагань за Кубок України з пожежно-прикладного спорту відбулося 1 серпня на міському центральному стадіоні у Тернополі.



Перше місце вибороли рятувальники з Києва. Друге місце посіла команда Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Команда волинських спортсменів-рятувальників здобула третє місце.



Усі призери отримали медалі та грамоти, а також цінні подарунки від партнерів змагань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські спортсмени-рятувальники стали бронзовими призерами змагань за Кубок України з пожежно-прикладного спорту.Про це повідомили на сайті Управління ДСНС України у Волинській області.Нагородження переможців та урочисте закриття змагань за Кубок України з пожежно-прикладного спорту відбулося 1 серпня на міському центральному стадіоні у Тернополі.Перше місце вибороли рятувальники з Києва. Друге місце посіла команда Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Команда волинських спортсменів-рятувальників здобула третє місце.Усі призери отримали медалі та грамоти, а також цінні подарунки від партнерів змагань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію