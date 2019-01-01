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Волинські рятувальники вибороли бронзу на змаганнях пожежників

Волинські рятувальники вибороли бронзу на змаганнях пожежників
Волинські спортсмени-рятувальники стали бронзовими призерами змагань за Кубок України з пожежно-прикладного спорту.

Про це повідомили на сайті Управління ДСНС України у Волинській області.

Нагородження переможців та урочисте закриття змагань за Кубок України з пожежно-прикладного спорту відбулося 1 серпня на міському центральному стадіоні у Тернополі.

Перше місце вибороли рятувальники з Києва. Друге місце посіла команда Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Команда волинських спортсменів-рятувальників здобула третє місце.

Усі призери отримали медалі та грамоти, а також цінні подарунки від партнерів змагань.

Волинські рятувальники вибороли бронзу на змаганнях пожежників

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Теги: ДСНС України, Волинь, змагання, рятувальники, спорт
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