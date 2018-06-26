У Нововолинську будують два тенісні корти





Напередодні Дня міста планують офіційне відкриття майданчиків для гри в теніс, - пише



На реалізацію проєкту було виділено 1 мільйон 453 тисяч гривень з міського бюджету. Підрядником виступив Володимир Рудюк, перший віце-президент Федерації легкої атлетики України.



У Нововолинську був один тенісний корт, який належить СОКу «Шахтар», де тренуються і діти, і дорослі.



В місті працює секція великого тенісу від молодіжної громадської організації. Відвідують її дітки від 5 років, дехто разом із батьками, та дорослі. За гроші батьків, спільно із коштами міської казни, замінили на полі покриття та здійснюють за ним догляд.



На наявному тенісному корті в теплий період завжди людно, любителі цього спорту орендують поле для гри.





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