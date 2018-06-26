вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську будують два тенісні корти

У Нововолинську будують два тенісні корти
У міському парку культури та відпочинку в Нововолинську добудовують два тенісні корти.

Напередодні Дня міста планують офіційне відкриття майданчиків для гри в теніс, - пише Буг.

На реалізацію проєкту було виділено 1 мільйон 453 тисяч гривень з міського бюджету. Підрядником виступив Володимир Рудюк, перший віце-президент Федерації легкої атлетики України.

У Нововолинську був один тенісний корт, який належить СОКу «Шахтар», де тренуються і діти, і дорослі.

В місті працює секція великого тенісу від молодіжної громадської організації. Відвідують її дітки від 5 років, дехто разом із батьками, та дорослі. За гроші батьків, спільно із коштами міської казни, замінили на полі покриття та здійснюють за ним догляд.

На наявному тенісному корті в теплий період завжди людно, любителі цього спорту орендують поле для гри.

У Нововолинську будують два тенісні корти
У Нововолинську будують два тенісні корти

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: теніс, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцьких багатоповерхівках встановлюватимуть італійські індивідуальні теплові пункти
Сьогодні, 13:38
Нігерієць зґвалтував жінку на Волині
Сьогодні, 13:22
У Нововолинську будують два тенісні корти
Сьогодні, 13:14
Зеленський прокоментував ймовірну відставку Богдана
Сьогодні, 13:00
Яскраве серце Луцька: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО У Нововолинську обрали кращих тенісистів-аматорів. ФОТО
26 червень, 2018, 12:14
У Нововолинську змагались тенісисти-аматори У Нововолинську змагались тенісисти-аматори
21 лютий, 2018, 20:53
У Нововолинську затримали чоловіка, який «замінував» бус. ФОТО У Нововолинську затримали чоловіка, який «замінував» бус. ФОТО
01 серпень, 11:03
У Нововолинську «замінували» будинок У Нововолинську «замінували» будинок
01 серпень, 05:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
У луцьких багатоповерхівках встановлюватимуть італійські індивідуальні теплові пункти
Сьогодні, 13:38
 0
Нігерієць зґвалтував жінку на Волині
Сьогодні, 13:22
 0
У Нововолинську будують два тенісні корти
Сьогодні, 13:14
 0
Зеленський прокоментував ймовірну відставку Богдана
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿