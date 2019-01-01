У луцьких багатоповерхівках встановлюватимуть італійські індивідуальні теплові пункти





250 індивідуальних теплових пунктів встановлять в будинках 33-го і 40-го районів, - повідомляє Григорій Недопад на сторінці у Facebook.



Зазначають, для лучан – це суттєва економія на опаленні, адже суми у платіжках після встановлення ІТП зменшуються приблизно удвічі.



Зауважують, ІТП будуть обладнані безкоштовно для мешканців.



Проект реалізувують за грантові кошти – близько 2,7 мільйонів євро вдалось залучити від Європейського банку реконструкцій і розвитку.



Встановлювати ІТП почнуть орієнтовно після завершення чергового опалювального сезону. Зараз будуть проводитись підготовчі заходи та інформування населення.



Нагадують, 19 вересня минулого року відбувся перший етап тендеру для визначення переможця, який забезпечить встановлення ІТП. Так, участь у тендері взяли шість підприємств, серед яких одне українське, решта – європейські. Виграло італійське підприємство AMARC DHS з міста Безана-ін-Бріанца, Італійська Республіка, яке запропонувало найкраще обладнання і найвигіднішу для міста пропозицію. ІТП італійського виробництва має найкращі характеристики якості та є одним із кращих у світі.



Досвід експлуатації (ІТП) доводить, що у багатоповерхових будинках, де регулювання було відсутнє, після встановлення ІТП загальне зниження споживання тепла становить від 15% до 73%. Також індивідуальні теплові пункти дозволяють економічно і раціонально використовувати енергоресурси.



Окрім цього, серед переваг ІТП – можливість регулювання опалення, його автоматичне посилення в холодну пору і послаблення при потеплінні, забезпечення гарячого водопостачання, облік тепла, централізована передача даних.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 2 серпня, підписали угоду з італійськими партнерами зі встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у багатоповерхівках Луцька.250 індивідуальних теплових пунктів встановлять в будинках 33-го і 40-го районів, - повідомляє перший заступник Луцького міського голови на сторінці у Facebook.Зазначають, для лучан – це суттєва економія на опаленні, адже суми у платіжках після встановлення ІТП зменшуються приблизно удвічі.Зауважують, ІТП будуть обладнані безкоштовно для мешканців.Проект реалізувують за грантові кошти – близько 2,7 мільйонів євро вдалось залучити від Європейського банку реконструкцій і розвитку.Встановлювати ІТП почнуть орієнтовно після завершення чергового опалювального сезону. Зараз будуть проводитись підготовчі заходи та інформування населення.Нагадують, 19 вересня минулого року відбувся перший етап тендеру для визначення переможця, який забезпечить встановлення ІТП. Так, участь у тендері взяли шість підприємств, серед яких одне українське, решта – європейські. Виграло італійське підприємство AMARC DHS з міста Безана-ін-Бріанца, Італійська Республіка, яке запропонувало найкраще обладнання і найвигіднішу для міста пропозицію. ІТП італійського виробництва має найкращі характеристики якості та є одним із кращих у світі.Досвід експлуатації (ІТП) доводить, що у багатоповерхових будинках, де регулювання було відсутнє, після встановлення ІТП загальне зниження споживання тепла становить від 15% до 73%. Також індивідуальні теплові пункти дозволяють економічно і раціонально використовувати енергоресурси.Окрім цього, серед переваг ІТП – можливість регулювання опалення, його автоматичне посилення в холодну пору і послаблення при потеплінні, забезпечення гарячого водопостачання, облік тепла, централізована передача даних.

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