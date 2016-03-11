На що витратили гроші, зібрані на екологічних постах Шацького парку





Про це повідомляє прес-служба



Так, з 1 по 31 липня на постах зібрали 267 130 гривень.



З них - сплатили 95 500 тисяч гривень за встановлення та обслуговування біотуалетів та 100 475 тисяч гривень за вивіз твердових відходів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж літнього відпочинкового періоду на території Шацького парку функціонують два екологічні пости: «Венське» та «Медик», на яких з відвідувачів збирають встановлену плату за вхід.Про це повідомляє прес-служба Шацького національного парку. Так, з 1 по 31 липня на постах зібрали 267 130 гривень.З них - сплатили 95 500 тисяч гривень за встановлення та обслуговування біотуалетів та 100 475 тисяч гривень за вивіз твердових відходів.

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