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На що витратили гроші, зібрані на екологічних постах Шацького парку

На що витратили гроші, зібрані на екологічних постах Шацького парку
Впродовж літнього відпочинкового періоду на території Шацького парку функціонують два екологічні пости: «Венське» та «Медик», на яких з відвідувачів збирають встановлену плату за вхід.

Про це повідомляє прес-служба Шацького національного парку.

Так, з 1 по 31 липня на постах зібрали 267 130 гривень.

З них - сплатили 95 500 тисяч гривень за встановлення та обслуговування біотуалетів та 100 475 тисяч гривень за вивіз твердових відходів.




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Теги: екологічний збір, Шацький парк
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