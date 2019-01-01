вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському місті побили газовика: чоловік – у лікарні

У волинському місті побили газовика: чоловік – у лікарні
Вчора, 1 серпня, приблизно 13-ї години дня у селі Льотниче Володимир-Волинського району місцевий житель побив працівника служби газу.

Як повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції, подія трапилася на вулиці Лесі Українки.

Так, словесний конфлікт переріс у фізичний. Місцевий 42-річний мешканець наніс працівнику служби газу тілесні ушкодження – забій обличчя у районі лівого ока.

Працівника госпіталізували у хірургічне відділення місцевої лікарні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинян, побили працівника служби газу, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Отак! Треба вибирати - служити Фірташу, чи отримати в пику! Волиньгаз офігів вкрай - кругом носа суне.
Відповісти
Вибір редактора
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вихованці волинської колонії склали ЗНО
Сьогодні, 14:37
На Волині вшанували загиблого 5 років тому атовця
Сьогодні, 14:12
У волинському місті побили газовика: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 14:00
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Сьогодні, 13:40
У луцьких багатоповерхівках встановлюватимуть італійські індивідуальні теплові пункти
Сьогодні, 13:38
Схожі новини
На Львівщині чоловіка вкусила змія: постраждалий – у лікарні На Львівщині чоловіка вкусила змія: постраждалий – у лікарні
31 липень, 12:35
На Волині люди вийшли на протест через проблеми в медзакладі На Волині люди вийшли на протест через проблеми в медзакладі
29 липень, 14:26
На Волині у пожежі обгорів 5-річний хлопчик: дитина – у важкому стані в лікарні На Волині у пожежі обгорів 5-річний хлопчик: дитина – у важкому стані в лікарні
29 липень, 11:30
До нововолинської лікарні за тиждень потрапило 2 людей, які травмувались на виробництві До нововолинської лікарні за тиждень потрапило 2 людей, які травмувались на виробництві
29 липень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян запрошують поїхати в Іспанію
Сьогодні, 15:03
 0
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Сьогодні, 14:47
 0
Вихованці волинської колонії склали ЗНО
Сьогодні, 14:37
 0
На Волині вшанували загиблого 5 років тому атовця
Сьогодні, 14:12
 0
У волинському місті побили газовика: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿