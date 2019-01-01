У волинському місті побили газовика: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 14:00
Вчора, 1 серпня, приблизно 13-ї години дня у селі Льотниче Володимир-Волинського району місцевий житель побив працівника служби газу.
Як повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції, подія трапилася на вулиці Лесі Українки.
Так, словесний конфлікт переріс у фізичний. Місцевий 42-річний мешканець наніс працівнику служби газу тілесні ушкодження – забій обличчя у районі лівого ока.
Працівника госпіталізували у хірургічне відділення місцевої лікарні.
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Як повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції, подія трапилася на вулиці Лесі Українки.
Так, словесний конфлікт переріс у фізичний. Місцевий 42-річний мешканець наніс працівнику служби газу тілесні ушкодження – забій обличчя у районі лівого ока.
Працівника госпіталізували у хірургічне відділення місцевої лікарні.
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Коментарі 1
Отак! Треба вибирати - служити Фірташу, чи отримати в пику! Волиньгаз офігів вкрай - кругом носа суне.
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