У волинському місті побили газовика: чоловік – у лікарні





Як повідомили



Так, словесний конфлікт переріс у фізичний. Місцевий 42-річний мешканець наніс працівнику служби газу тілесні ушкодження – забій обличчя у районі лівого ока.



Працівника госпіталізували у хірургічне відділення місцевої лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 1 серпня, приблизно 13-ї години дня у селі Льотниче Володимир-Волинського району місцевий житель побив працівника служби газу.Як повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції, подія трапилася на вулиці Лесі Українки.Так, словесний конфлікт переріс у фізичний. Місцевий 42-річний мешканець наніс працівнику служби газу тілесні ушкодження – забій обличчя у районі лівого ока.Працівника госпіталізували у хірургічне відділення місцевої лікарні.

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