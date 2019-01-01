На Волині вшанували загиблого 5 років тому атовця
Сьогодні, 14:12
В Іваничівському районі пом'янули загиблого 5 років тому в АТО земляка Сергія Дармофала.
Про це написала у своєму дописі у Facebook Надія Рубан, - пише Район.Іваничі.
Мешканець села Волиця, що на Іваничівщині, загинув 1 серпня 2014 року в селі Мар'янка Донецької області.
Того дня в храмі Петра і Павла, що у селі Волиця відправили панахиду по загиблому Сергію, під час служби настоятель храму отець Василь згадав імена всіх наших земляків, які віддали своє життя, захищаючи Україну.
Пізніше в селі Колона, на могилі загиблого, відправили літію.
«Підтримали родину спільною молитвою сім'ї загиблих з усього району, матері учасників АТО, сусіди, друзі родини. Сільський староста Лук'янчук Л.А., директор школи Ілюшко В.В., вчитель історії Матушевська Н.В. в своїх виступах висловили співчуття і слова підтримки родині. Віримо, що пам'ять про нашого односельчанина завжди буде в наших серцях...» – йдеться у дописі.
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Про це написала у своєму дописі у Facebook Надія Рубан, - пише Район.Іваничі.
Мешканець села Волиця, що на Іваничівщині, загинув 1 серпня 2014 року в селі Мар'янка Донецької області.
Того дня в храмі Петра і Павла, що у селі Волиця відправили панахиду по загиблому Сергію, під час служби настоятель храму отець Василь згадав імена всіх наших земляків, які віддали своє життя, захищаючи Україну.
Пізніше в селі Колона, на могилі загиблого, відправили літію.
«Підтримали родину спільною молитвою сім'ї загиблих з усього району, матері учасників АТО, сусіди, друзі родини. Сільський староста Лук'янчук Л.А., директор школи Ілюшко В.В., вчитель історії Матушевська Н.В. в своїх виступах висловили співчуття і слова підтримки родині. Віримо, що пам'ять про нашого односельчанина завжди буде в наших серцях...» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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