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На Волині вшанували загиблого 5 років тому атовця

На Волині вшанували загиблого 5 років тому атовця
В Іваничівському районі пом'янули загиблого 5 років тому в АТО земляка Сергія Дармофала.

Про це написала у своєму дописі у Facebook Надія Рубан, - пише Район.Іваничі.

Мешканець села Волиця, що на Іваничівщині, загинув 1 серпня 2014 року в селі Мар'янка Донецької області.

Того дня в храмі Петра і Павла, що у селі Волиця відправили панахиду по загиблому Сергію, під час служби настоятель храму отець Василь згадав імена всіх наших земляків, які віддали своє життя, захищаючи Україну.

Пізніше в селі Колона, на могилі загиблого, відправили літію.

«Підтримали родину спільною молитвою сім'ї загиблих з усього району, матері учасників АТО, сусіди, друзі родини. Сільський староста Лук'янчук Л.А., директор школи Ілюшко В.В., вчитель історії Матушевська Н.В. в своїх виступах висловили співчуття і слова підтримки родині. Віримо, що пам'ять про нашого односельчанина завжди буде в наших серцях...» – йдеться у дописі.

На Волині вшанували загиблого 5 років тому атовця
На Волині вшанували загиблого 5 років тому атовця
На Волині вшанували загиблого 5 років тому атовця
На Волині вшанували загиблого 5 років тому атовця
На Волині вшанували загиблого 5 років тому атовця

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Теги: вшанування, атовець
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