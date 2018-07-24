Українці тепер можуть не платити за візу до Шрі-Ланки
Сьогодні, 19:00
З 1 серпня уряд Шрі-Ланки скасував оплату за візу для громадян 48 країн, серед них і для українців.
Відтепер отримання візи по прибуттю в аеропорт (на термін до 30 днів) буде безкоштовним, – інформує 1NEWS.
Нагадаємо, що раніше українці змушені були платити за візу в аеропорту приблизно $40.
Зазначається також, що оплату за візу скасували на наступні 6 місяців, після чого уряд Шрі-Ланки оцінить ефективність цієї програми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відтепер отримання візи по прибуттю в аеропорт (на термін до 30 днів) буде безкоштовним, – інформує 1NEWS.
Нагадаємо, що раніше українці змушені були платити за візу в аеропорту приблизно $40.
Зазначається також, що оплату за візу скасували на наступні 6 місяців, після чого уряд Шрі-Ланки оцінить ефективність цієї програми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку для особливих діток провели романтичну екскурсію містом
Сьогодні, 19:40
У волинське село приїде владика Михаїл
Сьогодні, 19:20
Українці тепер можуть не платити за візу до Шрі-Ланки
Сьогодні, 19:00