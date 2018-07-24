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Українці тепер можуть не платити за візу до Шрі-Ланки

Українці тепер можуть не платити за візу до Шрі-Ланки
З 1 серпня уряд Шрі-Ланки скасував оплату за візу для громадян 48 країн, серед них і для українців.

Відтепер отримання візи по прибуттю в аеропорт (на термін до 30 днів) буде безкоштовним, – інформує 1NEWS.

Нагадаємо, що раніше українці змушені були платити за візу в аеропорту приблизно $40.

Зазначається також, що оплату за візу скасували на наступні 6 місяців, після чого уряд Шрі-Ланки оцінить ефективність цієї програми.



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Теги: Україна, Шрі-Ланка, віза, подорожі
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