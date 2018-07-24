Українці тепер можуть не платити за візу до Шрі-Ланки





Відтепер отримання візи по прибуттю в аеропорт (на термін до 30 днів) буде безкоштовним, – інформує



Нагадаємо, що раніше українці змушені були платити за візу в аеропорту приблизно $40.



Зазначається також, що оплату за візу скасували на наступні 6 місяців, після чого уряд Шрі-Ланки оцінить ефективність цієї програми.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 серпня уряд Шрі-Ланки скасував оплату за візу для громадян 48 країн, серед них і для українців.Відтепер отримання візи по прибуттю в аеропорт (на термін до 30 днів) буде безкоштовним, – інформує 1NEWS Нагадаємо, що раніше українці змушені були платити за візу в аеропорту приблизно $40.Зазначається також, що оплату за візу скасували на наступні 6 місяців, після чого уряд Шрі-Ланки оцінить ефективність цієї програми.

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