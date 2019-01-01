Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Сьогодні, 2 серпня, міжнародний хресний хід, у якому беруть участь паломники з Польщі, Білорусі та різних куточків України дійшли до Шацького району.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав священник Олександр Черевко, - повідомляє Район. Шацьк.
Священники та парафіяни Шацького району приготували страви для учасників Хресної ходи до Почаєва.
Також він повідомив, що до приготування страв для учасників ходи долучились парафіяни Свято-Миколаївської церкви села Пульмо.
«З благословення високопреосвященнішого Володимира, митрополита Володимир-Волинського і Ковельського, священники Шацького благочиння супроводжували і годували міжнародний Хресний хід, котрий йде до Почаївської лаври на свято чудотворного образу Богоматері», – йдеться у повідомленні.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав священник Олександр Черевко, - повідомляє Район. Шацьк.
Священники та парафіяни Шацького району приготували страви для учасників Хресної ходи до Почаєва.
Також він повідомив, що до приготування страв для учасників ходи долучились парафіяни Свято-Миколаївської церкви села Пульмо.
«З благословення високопреосвященнішого Володимира, митрополита Володимир-Волинського і Ковельського, священники Шацького благочиння супроводжували і годували міжнародний Хресний хід, котрий йде до Почаївської лаври на свято чудотворного образу Богоматері», – йдеться у повідомленні.
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