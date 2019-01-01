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Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО

Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Сьогодні, 2 серпня, міжнародний хресний хід, у якому беруть участь паломники з Польщі, Білорусі та різних куточків України дійшли до Шацького району.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав священник Олександр Черевко, - повідомляє Район. Шацьк.

Священники та парафіяни Шацького району приготували страви для учасників Хресної ходи до Почаєва.

Також він повідомив, що до приготування страв для учасників ходи долучились парафіяни Свято-Миколаївської церкви села Пульмо.

«З благословення високопреосвященнішого Володимира, митрополита Володимир-Волинського і Ковельського, священники Шацького благочиння супроводжували і годували міжнародний Хресний хід, котрий йде до Почаївської лаври на свято чудотворного образу Богоматері», – йдеться у повідомленні.

Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО
Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО



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Теги: Шацький район, страви, міжнародний хресний хід
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