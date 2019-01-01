Священники та парафіяни Шацького благочиння нагодували учасників міжнародного хресного ходу. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook написав священник Олександр Черевко, - повідомляє



Священники та парафіяни Шацького району приготували страви для учасників Хресної ходи до Почаєва.



Також він повідомив, що до приготування страв для учасників ходи долучились парафіяни Свято-Миколаївської церкви села Пульмо.



«З благословення високопреосвященнішого Володимира, митрополита Володимир-Волинського і Ковельського, священники Шацького благочиння супроводжували і годували міжнародний Хресний хід, котрий йде до Почаївської лаври на свято чудотворного образу Богоматері», – йдеться у повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 2 серпня, міжнародний хресний хід, у якому беруть участь паломники з Польщі, Білорусі та різних куточків України дійшли до Шацького району.Про це на своїй сторінці у Facebook написав священник, - повідомляє Район. Шацьк. Священники та парафіяни Шацького району приготували страви для учасників Хресної ходи до Почаєва.Також він повідомив, що до приготування страв для учасників ходи долучились парафіяни Свято-Миколаївської церкви села Пульмо.«З благословення високопреосвященнішого Володимира, митрополита Володимир-Волинського і Ковельського, священники Шацького благочиння супроводжували і годували міжнародний Хресний хід, котрий йде до Почаївської лаври на свято чудотворного образу Богоматері», – йдеться у повідомленні.

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