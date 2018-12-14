«ПортCity» кличе на шкільний ярмарок*

Позаду уже екватор літа, саме час подумати та спланувати підготовку до нового навчального року. Саме тому 10 та 11 серпня ТРЦ «ПортCity» організовує шкільний ярмарок.Окрім товарів для школи, які можна буде придбати на ярмарку від гіпермаркету «Там Там», відбуватимуться цікаві освітні проекти, презентації, майстер-класи для школярів від партнерів події.Протягом двох днів буде також діяти ярмарок Handmade де можна буде придбати цікаві та корисні вироби ручної роботи.11 серпня відбудеться турнір майстер-клас "Супер Фермер" від магазину BeSmart, що знаходиться на 3-му поверсі ТРЦ.Запрошують також партнерів до участі в ярмарку. Деталі за тел.: 067 334 3566