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Щиро розкаявся у скоєному: у Луцьку засудили киянина, який фінансував терористів

Щиро розкаявся у скоєному: у Луцьку засудили киянина, який фінансував терористів
Луцький міськрайонний суд визнав жителя Києва винним у фінансуванні тероризму.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Працівниками Управлінням СБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури області було зібрано докази надання чоловіком фінансової та матеріальної допомоги учаснику незаконного збройного формування терористичної організації - так званої «Донецької народної республіки».

Призначаючи покарання, суд взяв до уваги з’явлення громадянина із зізнанням до правоохоронних органів, а також те, що він розкаявся у скоєному та не входив до кола організаторів чи керівників терористичної групи (організації).

Отож, з урахуванням вимог ч. 4 ст. 258-5 КК України, чоловіка звільнено від кримінальної відповідальності.

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Теги: Волинь, суд, Луцьк, тероризм
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