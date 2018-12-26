Щиро розкаявся у скоєному: у Луцьку засудили киянина, який фінансував терористів
Сьогодні, 15:20
Луцький міськрайонний суд визнав жителя Києва винним у фінансуванні тероризму.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Працівниками Управлінням СБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури області було зібрано докази надання чоловіком фінансової та матеріальної допомоги учаснику незаконного збройного формування терористичної організації - так званої «Донецької народної республіки».
Призначаючи покарання, суд взяв до уваги з’явлення громадянина із зізнанням до правоохоронних органів, а також те, що він розкаявся у скоєному та не входив до кола організаторів чи керівників терористичної групи (організації).
Отож, з урахуванням вимог ч. 4 ст. 258-5 КК України, чоловіка звільнено від кримінальної відповідальності.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Працівниками Управлінням СБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури області було зібрано докази надання чоловіком фінансової та матеріальної допомоги учаснику незаконного збройного формування терористичної організації - так званої «Донецької народної республіки».
Призначаючи покарання, суд взяв до уваги з’явлення громадянина із зізнанням до правоохоронних органів, а також те, що він розкаявся у скоєному та не входив до кола організаторів чи керівників терористичної групи (організації).
Отож, з урахуванням вимог ч. 4 ст. 258-5 КК України, чоловіка звільнено від кримінальної відповідальності.
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