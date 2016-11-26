У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Кравчука
Сьогодні, 15:25
У Луцьку 5 серпня тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Кравчука.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - інформує Луцька міська рада.
Так, у зв’язку із виконанням аварійних ремонтних робіт зливової мережі з 9-ї години 5 серпня 2019 року буде перекрито рух транспорту вулицею Кравчука (поруч проїзду до житлових будинків №№ 28, 32) до завершення робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - інформує Луцька міська рада.
Так, у зв’язку із виконанням аварійних ремонтних робіт зливової мережі з 9-ї години 5 серпня 2019 року буде перекрито рух транспорту вулицею Кравчука (поруч проїзду до житлових будинків №№ 28, 32) до завершення робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині судитимуть банду, яка займалася підробкою документів
Сьогодні, 15:40
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Кравчука
Сьогодні, 15:25
Волинян запрошують поїхати в Іспанію
Сьогодні, 15:03