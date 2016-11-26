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У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Кравчука

У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Кравчука
У Луцьку 5 серпня тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Кравчука.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - інформує Луцька міська рада.

Так, у зв’язку із виконанням аварійних ремонтних робіт зливової мережі з 9-ї години 5 серпня 2019 року буде перекрито рух транспорту вулицею Кравчука (поруч проїзду до житлових будинків №№ 28, 32) до завершення робіт.


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Теги: перекриють рух транспорту, Луцьк, 5 серпня, вулиця Кравчука
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