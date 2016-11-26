У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Кравчука





Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - інформує Л



Так, у зв’язку із виконанням аварійних ремонтних робіт зливової мережі з 9-ї години 5 серпня 2019 року буде перекрито рух транспорту вулицею Кравчука (поруч проїзду до житлових будинків №№ 28, 32) до завершення робіт.





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