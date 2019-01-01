У селі під Луцьком із подвір’я вкрали великий басейн
Сьогодні, 18:00
У селі Зміїнець Луцького району вкрали великий каркасний басейн із подвір’я приватного будинку по вулиці Набережній. Трапилося це вночі на 2 серпня.
Повідомлення про зникнення басейну опублікувала Софія Нагурна у Facebook-групі «Княгинівська громада».
Жінка пише, що великий каркасний басейн викрали прямо із подвір’я будинку. Прихопили також комлектуючі – тент і фільтр.
«Сліди волочіння вказують на те, що грабіжники йшли через город в бік вулиці Нової. Басейн сірого кольору ззовні та голубий всередині», – зазначає Сафія Нагурна.
Жінка також зазначила, що про крадіжку повідомили до поліції.
«Можливо, хтось щось бачив. Прошу повідомити за телефоном 095 034 42 03», – додає Софія Нагурна.
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Повідомлення про зникнення басейну опублікувала Софія Нагурна у Facebook-групі «Княгинівська громада».
Жінка пише, що великий каркасний басейн викрали прямо із подвір’я будинку. Прихопили також комлектуючі – тент і фільтр.
«Сліди волочіння вказують на те, що грабіжники йшли через город в бік вулиці Нової. Басейн сірого кольору ззовні та голубий всередині», – зазначає Сафія Нагурна.
Жінка також зазначила, що про крадіжку повідомили до поліції.
«Можливо, хтось щось бачив. Прошу повідомити за телефоном 095 034 42 03», – додає Софія Нагурна.
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