На Волині судитимуть банду, яка займалася підробкою документів

На Волині судитимуть членів групи, яка займалася підробкою ІD-карток громадян Євросоюзу.Зазначається, що учасники групи організували виготовлення підроблених документів, які видаються компетентними іноземними органами, зокрема ID-карток громадян країн Євросоюзу та посвідчень водія офіційного зразка Республіки Польща та Румунії, а також подальший їх збут громадянам України, в тому числі мешканцям Волинської області, - пише прес-служба прокуратури Волинської області.Нині двох членів групи обвинувачують у підробленні та збуті документів за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 358 КК України) і невдовзі вони постануть перед судом.Триває досудове розслідування щодо ще чотирьох членів групи.