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На Волині судитимуть банду, яка займалася підробкою документів

На Волині судитимуть банду, яка займалася підробкою документів
На Волині судитимуть членів групи, яка займалася підробкою ІD-карток громадян Євросоюзу.

Зазначається, що учасники групи організували виготовлення підроблених документів, які видаються компетентними іноземними органами, зокрема ID-карток громадян країн Євросоюзу та посвідчень водія офіційного зразка Республіки Польща та Румунії, а також подальший їх збут громадянам України, в тому числі мешканцям Волинської області, - пише прес-служба прокуратури Волинської області.

Нині двох членів групи обвинувачують у підробленні та збуті документів за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 358 КК України) і невдовзі вони постануть перед судом.

Триває досудове розслідування щодо ще чотирьох членів групи.



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Теги: банда, суд
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