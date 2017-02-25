На Волині судитимуть банду, яка займалася підробкою документів
Сьогодні, 15:40
На Волині судитимуть членів групи, яка займалася підробкою ІD-карток громадян Євросоюзу.
Зазначається, що учасники групи організували виготовлення підроблених документів, які видаються компетентними іноземними органами, зокрема ID-карток громадян країн Євросоюзу та посвідчень водія офіційного зразка Республіки Польща та Румунії, а також подальший їх збут громадянам України, в тому числі мешканцям Волинської області, - пише прес-служба прокуратури Волинської області.
Нині двох членів групи обвинувачують у підробленні та збуті документів за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 358 КК України) і невдовзі вони постануть перед судом.
Триває досудове розслідування щодо ще чотирьох членів групи.
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Зазначається, що учасники групи організували виготовлення підроблених документів, які видаються компетентними іноземними органами, зокрема ID-карток громадян країн Євросоюзу та посвідчень водія офіційного зразка Республіки Польща та Румунії, а також подальший їх збут громадянам України, в тому числі мешканцям Волинської області, - пише прес-служба прокуратури Волинської області.
Нині двох членів групи обвинувачують у підробленні та збуті документів за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 358 КК України) і невдовзі вони постануть перед судом.
Триває досудове розслідування щодо ще чотирьох членів групи.
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