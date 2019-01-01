«Це не колишня біржа, а вже сучасна структура», – безробітна про волинський центр зайнятості

Роман Романюк особисто вів прийом громадян у Луцькому міському центрі зайнятості.Так, з початку 2019 року в кожному центрі зайнятості Волині працюють кар’єрні радники – фахівці, які надають послуги за індивідуальним підходом до кожного клієнта, - інформує прес-служба Волинського обласного центру зайнятості.Однак, до того, як кар’єрні радники починають працювати з пошукачами роботи, з ними спілкуються реєстратори, які й проводять первинний прийом. Відчув себе на місці фахівця, який першим спілкується з клієнтами служби і директор Волинського обласного центру зайнятостіТак, 1 серпня, керівник служби особисто вів прийом громадян у Луцькому міському центрі зайнятості.«Ми намагаємося максимально наблизити свої послуги до людей. Я вирішив сьогодні теж пропрацювати реєстратором, поспілкувався безпосередньо з людьми, які прийшли на прийом: хтось – на первинну реєстрацію, хтось– на консультацію. Мені важливо розуміти, наскільки наші можливості відповідають запитам громадян. Приємно зазначити, що люди задоволені сучасними електронними сервісами, зокрема, електронною чергою. Сьогодні, до речі, були клієнти, які нею скористалися», – поділився враженнями Роман Романюк.Зокрема, станом на 1 серпня, у базі Луцького міського центру зайнятості налічують 1 983 вакансії, майже стільки ж і безробітних.За день кожен із реєстраторіву середньому обслуговує 25-30 осіб. За словами директора Центру, у кожного фахівця достатньо часу, аби детально поспілкуватися з клієнтами і «визначити кроки, які будуть спільно робити кар’єрний радник та пошукач роботи до успішного працевлаштування останнього».Враженнями від нового формату роботи служби зайнятості діляться й самі відвідувачі.«Мені подобається робота центру зайнятості. І це не колишня біржа, а вже сучасна структура. Тут дійсно, за бажання самого безробітного і можливості, можна знайти хорошу роботу. Я постійно контактую зі своїм кар’єрним радником, мені телефонують навітьу період між відвідуваннями центру. І це дійсно працює», - розповіла«На вимогу ринку праці центр зайнятості постійно змінюється, аби максимально якісно надавати соціальні послуги для кожного клієнта. Ми не хочемо обмежуватися стандартним алгоритмом роботи, а навпаки, під час безпосереднього спілкування, допомогти розвинути приховані таланти людини, її творчі здібності, можливо зорієнтувати на відкриття власної справи. Робота має бути в задоволення, з хорошою заробітною платою та гідними умовами праці. Людина має отримати якісні послуги – у нашій роботі це пріоритет номер один», – резюмував Роман Романюк.