Депутати Прилуцької сільради проголосували за приєднання до Луцька

Сьогодні, 2 серпня, депутати Прилуцької сільської ради, що у Ківерцівському районі, більшістю голосів підтримали приєднання Луцька та створення Луцької міської ОТГ.Про це інформує прес-служба Волинське РВ Асоціації міст України.«Тільки що Прилуцька сільська рада прийняла рішення про надання згоди на приєднання до Луцька! 10 із 11 присутніх депутатів проголосували ЗА! Тепер чекаємо рішення Луцької міської ради», – написав у Facebook консультант правових питань Асоціації міст України, який працює на Волині в межах проекту «ПУЛЬС», що його АМУ втілює за підтримки USAID.Як пояснив Малиновський, тепер, на наступній сесії, депутати Луцької міської ради мають надати згоду на приєднання Прилуцької територіальної громади.Після цього готується проект рішення про добровільне приєднання і після схвалення двома радами надсилається до Волинську ОДА для надання висновку. І останній етап, після позитивного висновку дві ради приймають остаточне рішення.Консультант-«ПУЛЬСовик», зауважує, що якщо Прилуцький сільський голова Валентин Арчибасов на якомусь етапі вчетверте накладе вето, то 10 депутатів достатньо, щоб його подолати.Зі слів Малиновського, досі Волинська область суттєво відставала у формуванні ОТГ міст обласного значення. Після об'єднання міста Луцька із суміжною Прилуцькою сільською територіальною громадою, наш регіон знову стане одним з лідерів децентралізації в Україні.Окрім того, невдовзі може постати і Ковельська міська ОТГ на базі міста обласного підпорядкування, завдяки приєднанню трьох сіл Ружинської сільської ради, що на Турійщині.Зауважують, що консультанти Асоціації міст України, які працюють на Волині в межах проекту «ПУЛЬС», при Волинському регіональному відділенні АМУ, доклали значних зусиль, щоб на децентралізаційній мапі України згодом були Луцька та Ковельська міські ОТГ.