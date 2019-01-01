На моніторинг волинських озер кошти не виділялись





Про це говорили в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live» на 12 каналі, - пише



Як розповів начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук, раніше на Волині проводився обласний моніторинг, в якому брали участь всі організації, які дотичні до проведення аналізів води, до вимірювання рівнів ґрунтових вод і так далі. Зокрема, були задіяні обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління екології, екологічна інспекція, Волинське обласне управління водних ресурсів (тепер Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області), Шацький національний парк, і всі обмінювалися інформацією.



На сьогодні такими дослідженнями озер Регіональний офіс водних ресурсів не займається, оскільки озера знаходяться в межах Шацького національного природного парку і ці роботи проводяться їхніми фахівцями.



"Звичайно, ми беремо участь у певних робтах на субпідряді в Інституту водних проблем і меліорації НААН України, зокрема ми проводимо заміри на створах, які аналізують рівні ґрунтових і артезіанських підземних вод в створі в сторону Хотиславського кар'єру", – зазначив Ростислав Кравчук.



Зі слів директора Шацького національного природного парку Марії Христецької, Інститут водних проблем і меліорації НААН України та науковці Шацького національного природного парку спільно здійснюють заміри залягання підземних і поверхневих вод, також щомісяця проводяться аналізи на якість води.



Радник голови Волинської обласної ради Веніамін Туз розповів, що існує два спостережних створи. Один з них, який йде від озера Світязь до річки Прип'ять, і досліджує Інституту водних проблем і меліорації НААН України. Окрім того, є частина створу, який закладений для того, щоб знати, як відреагує Шацьке поозер'я на Хотиславський кар'єр.



"Проблема в тому, що створи є, а моніторинг не ведеться. Тому що для того, щоб його вести, потрібно було виділяти кошти", – зауважив він.



Радник голови облради додав, що сьогодні моніторинг здійснюється тільки на громадських засадах, тож не дотримується та періодичність досліджень, яка повинна бути.



Підсумовуючи, Веніамін Туз зазначив, що голова облради Ірина Вахович проінформована про проблему обміління Світязю і обіцяє вжити необхідні заходи для її вирішення. Зокрема, обласний екологічний фонд готовий виділяти кошти, щоб продовжувати цей моніторинг.



"Тільки маючи той моніторинг, можна буде приймати правильні, дієві, швидкі рішення щодо того, щоб озеро знаходилося в природному стані", – сказав він.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині не виділялися необхідні кошти для проведення фахового моніторингу волинських озер.Про це говорили в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live» на 12 каналі, - пише Конкурент Як розповів начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, раніше на Волині проводився обласний моніторинг, в якому брали участь всі організації, які дотичні до проведення аналізів води, до вимірювання рівнів ґрунтових вод і так далі. Зокрема, були задіяні обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління екології, екологічна інспекція, Волинське обласне управління водних ресурсів (тепер Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області), Шацький національний парк, і всі обмінювалися інформацією.На сьогодні такими дослідженнями озер Регіональний офіс водних ресурсів не займається, оскільки озера знаходяться в межах Шацького національного природного парку і ці роботи проводяться їхніми фахівцями."Звичайно, ми беремо участь у певних робтах на субпідряді в Інституту водних проблем і меліорації НААН України, зокрема ми проводимо заміри на створах, які аналізують рівні ґрунтових і артезіанських підземних вод в створі в сторону Хотиславського кар'єру", – зазначив Ростислав Кравчук.Зі слів директора Шацького національного природного парку, Інститут водних проблем і меліорації НААН України та науковці Шацького національного природного парку спільно здійснюють заміри залягання підземних і поверхневих вод, також щомісяця проводяться аналізи на якість води.Радник голови Волинської обласної радирозповів, що існує два спостережних створи. Один з них, який йде від озера Світязь до річки Прип'ять, і досліджує Інституту водних проблем і меліорації НААН України. Окрім того, є частина створу, який закладений для того, щоб знати, як відреагує Шацьке поозер'я на Хотиславський кар'єр."Проблема в тому, що створи є, а моніторинг не ведеться. Тому що для того, щоб його вести, потрібно було виділяти кошти", – зауважив він.Радник голови облради додав, що сьогодні моніторинг здійснюється тільки на громадських засадах, тож не дотримується та періодичність досліджень, яка повинна бути.Підсумовуючи, Веніамін Туз зазначив, що голова облрадипроінформована про проблему обміління Світязю і обіцяє вжити необхідні заходи для її вирішення. Зокрема, обласний екологічний фонд готовий виділяти кошти, щоб продовжувати цей моніторинг."Тільки маючи той моніторинг, можна буде приймати правильні, дієві, швидкі рішення щодо того, щоб озеро знаходилося в природному стані", – сказав він.

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