На Волині вчителька сапкою вдарила сусідку
Сьогодні, 16:16
У Ковелі жінка вдарила сапкою свою сусідку.
У Ковельському міськрайонному суді оголосили вирок місцевій жительці, яка працює вчителькою НВК «ЗОШ №11-ліцей». Прокуратура обвинуватила її у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 125 КК України, – пише Район.Ковель.
За даними слідства, 31 травня 2019 року близько 20 години поблизу гаражного масиву на вулиці Пирогова в місті Ковелі між обвинуваченою та її сусідкою по багатоквартирному житловому будинку виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин. Під час сварки педагог, тримаючи дерев’яну ручку сапи, вдарила нею «опонентку» по руці, спричинивши останній тілесне ушкодження у вигляді синця.
Потерпіла звернулася із заявою до поліції, яка відкрила за даним фактом кримінальне провадження.
У ході судового розгляду обвинувачена винуватою себе визнала повністю, казала, що не стрималась під час конфлікту через завдані потерпілою образи.
Суд призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 510 гривень.
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У Ковельському міськрайонному суді оголосили вирок місцевій жительці, яка працює вчителькою НВК «ЗОШ №11-ліцей». Прокуратура обвинуватила її у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 125 КК України, – пише Район.Ковель.
За даними слідства, 31 травня 2019 року близько 20 години поблизу гаражного масиву на вулиці Пирогова в місті Ковелі між обвинуваченою та її сусідкою по багатоквартирному житловому будинку виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин. Під час сварки педагог, тримаючи дерев’яну ручку сапи, вдарила нею «опонентку» по руці, спричинивши останній тілесне ушкодження у вигляді синця.
Потерпіла звернулася із заявою до поліції, яка відкрила за даним фактом кримінальне провадження.
У ході судового розгляду обвинувачена винуватою себе визнала повністю, казала, що не стрималась під час конфлікту через завдані потерпілою образи.
Суд призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 510 гривень.
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