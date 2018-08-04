вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО

Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
2 серпня у селі Рованці, що фактично в межах Луцька, стартував уже 13-ий фестиваль українського духу «Бандерштат».

Традиційно поціновувачі дійства з’їжджаються сюди з усіх-усюд: Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Львівщини, звісно ж, із Волині та навіть з-за кордону. Усі фестивальники – різні, утім, усі як один яскраві та драйвові.

Інформаційне агентство ВолиньPost «упіймало» красунь та красенів першого дня «Бандерштату-2019».
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, Бандерштат, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
"Красуні" - увесь піздець! Особливо, на четвертій фотографії зверху. З якого вони Мухосранська? А якщо я бачу тіло людини(а дівчини - особливо!!!), свідомо спаплюжене татуїровкою, я зразу відкидаю її у віртуальний смітник. І ніколи не помиляюсь. Мається на увазі, в плані інтелекту, внутрішньої і зовнішньої культури. Гуляй рваніна, від рубля і вище!
Відповісти
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, чи міліє Світязь через кар'єр у Білорусі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
Луцькі муніципали прокоментували «неякісний» ремонт на одній із вулиць
Сьогодні, 12:15
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 11:46
Любовні пристрасті: у луцькому парку чоловік відгамселив друга
Сьогодні, 11:14
Де на Волині можна заробити від 13 до 22 тисяч гривень: ТОП-5 вакансій
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК «Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
02 серпень, 14:47
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
04 серпень, 2018, 12:35
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 09:19
Безпечний «Бандерштат»: як не «підчепити» нічого не фестивалі Безпечний «Бандерштат»: як не «підчепити» нічого не фестивалі
02 серпень, 17:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, чи міліє Світязь через кар'єр у Білорусі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
 0
Луцькі муніципали прокоментували «неякісний» ремонт на одній із вулиць
Сьогодні, 12:15
 0
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 11:46
 0
Любовні пристрасті: у луцькому парку чоловік відгамселив друга
Сьогодні, 11:14
 0
Де на Волині можна заробити від 13 до 22 тисяч гривень: ТОП-5 вакансій
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿