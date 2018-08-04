Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 11:46
2 серпня у селі Рованці, що фактично в межах Луцька, стартував уже 13-ий фестиваль українського духу «Бандерштат».
Традиційно поціновувачі дійства з’їжджаються сюди з усіх-усюд: Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Львівщини, звісно ж, із Волині та навіть з-за кордону. Усі фестивальники – різні, утім, усі як один яскраві та драйвові.
Інформаційне агентство ВолиньPost «упіймало» красунь та красенів першого дня «Бандерштату-2019».
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Традиційно поціновувачі дійства з’їжджаються сюди з усіх-усюд: Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Львівщини, звісно ж, із Волині та навіть з-за кордону. Усі фестивальники – різні, утім, усі як один яскраві та драйвові.
Інформаційне агентство ВолиньPost «упіймало» красунь та красенів першого дня «Бандерштату-2019».
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Коментарі 1
"Красуні" - увесь піздець! Особливо, на четвертій фотографії зверху. З якого вони Мухосранська? А якщо я бачу тіло людини(а дівчини - особливо!!!), свідомо спаплюжене татуїровкою, я зразу відкидаю її у віртуальний смітник. І ніколи не помиляюсь. Мається на увазі, в плані інтелекту, внутрішньої і зовнішньої культури. Гуляй рваніна, від рубля і вище!
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