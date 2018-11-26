Зловили лучанина, який бусом перевозив майже 2 тонни незаконного спирту
Сьогодні, 16:47
На Волині викрили канал незаконного постачання спирту.
Так, поліцейські на автошляху «Львів-Луцьк» зупинили транспортний засіб, який перевозив велику партію спирту, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, правоохоронці провели огляд транспортного засобу марки Merсedes Sprinter під керуванням жителя Луцька. В ході вжитих заходів, виявили та вилучили з незаконного обігу 1 800 літрів рідини з характерним запахом спирту невідомого походження, транспортування якого здійснювалося без відповідних дозвільних документів.
Крім того, в салоні авто виявили 17 мобільних телефонів, які використовувалися «бізнесменом» для придбання та реалізації підакцизу на території Волинської та сусідніх областей.
Також вилучили автомобіль марки Merсedes Sprinter, чорнові записи, 8 700 дол США та 500 Євро (що еквівалентно 234 000 грн.), отриманих від такої незаконної діяльності. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 650 тисяч гривень.
За наявною інформацією, вилучений спирт призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, що в подальшому, мали бути реалізовані через роздрібну торгівельну мережу на території області.
На даний час вирішують питання про накладення арешту на вилученні товарно-матеріальні цінності та грошові кошти.
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Так, поліцейські на автошляху «Львів-Луцьк» зупинили транспортний засіб, який перевозив велику партію спирту, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, правоохоронці провели огляд транспортного засобу марки Merсedes Sprinter під керуванням жителя Луцька. В ході вжитих заходів, виявили та вилучили з незаконного обігу 1 800 літрів рідини з характерним запахом спирту невідомого походження, транспортування якого здійснювалося без відповідних дозвільних документів.
Крім того, в салоні авто виявили 17 мобільних телефонів, які використовувалися «бізнесменом» для придбання та реалізації підакцизу на території Волинської та сусідніх областей.
Також вилучили автомобіль марки Merсedes Sprinter, чорнові записи, 8 700 дол США та 500 Євро (що еквівалентно 234 000 грн.), отриманих від такої незаконної діяльності. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 650 тисяч гривень.
За наявною інформацією, вилучений спирт призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, що в подальшому, мали бути реалізовані через роздрібну торгівельну мережу на території області.
На даний час вирішують питання про накладення арешту на вилученні товарно-матеріальні цінності та грошові кошти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Супер ,таку нечисть ,ще б не мішало на нари посадити ,щоб не травив людей .
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