Зловили лучанина, який бусом перевозив майже 2 тонни незаконного спирту

На Волині викрили канал незаконного постачання спирту.Так, поліцейські на автошляху «Львів-Луцьк» зупинили транспортний засіб, який перевозив велику партію спирту, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.Відтак, правоохоронці провели огляд транспортного засобу марки Merсedes Sprinter під керуванням жителя Луцька. В ході вжитих заходів, виявили та вилучили з незаконного обігу 1 800 літрів рідини з характерним запахом спирту невідомого походження, транспортування якого здійснювалося без відповідних дозвільних документів.Крім того, в салоні авто виявили 17 мобільних телефонів, які використовувалися «бізнесменом» для придбання та реалізації підакцизу на території Волинської та сусідніх областей.Також вилучили автомобіль марки Merсedes Sprinter, чорнові записи, 8 700 дол США та 500 Євро (що еквівалентно 234 000 грн.), отриманих від такої незаконної діяльності. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 650 тисяч гривень.За наявною інформацією, вилучений спирт призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, що в подальшому, мали бути реалізовані через роздрібну торгівельну мережу на території області.На даний час вирішують питання про накладення арешту на вилученні товарно-матеріальні цінності та грошові кошти.