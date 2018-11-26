вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зловили лучанина, який бусом перевозив майже 2 тонни незаконного спирту

Зловили лучанина, який бусом перевозив майже 2 тонни незаконного спирту
На Волині викрили канал незаконного постачання спирту.

Так, поліцейські на автошляху «Львів-Луцьк» зупинили транспортний засіб, який перевозив велику партію спирту, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Відтак, правоохоронці провели огляд транспортного засобу марки Merсedes Sprinter під керуванням жителя Луцька. В ході вжитих заходів, виявили та вилучили з незаконного обігу 1 800 літрів рідини з характерним запахом спирту невідомого походження, транспортування якого здійснювалося без відповідних дозвільних документів.

Крім того, в салоні авто виявили 17 мобільних телефонів, які використовувалися «бізнесменом» для придбання та реалізації підакцизу на території Волинської та сусідніх областей.

Також вилучили автомобіль марки Merсedes Sprinter, чорнові записи, 8 700 дол США та 500 Євро (що еквівалентно 234 000 грн.), отриманих від такої незаконної діяльності. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 650 тисяч гривень.

За наявною інформацією, вилучений спирт призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, що в подальшому, мали бути реалізовані через роздрібну торгівельну мережу на території області.

На даний час вирішують питання про накладення арешту на вилученні товарно-матеріальні цінності та грошові кошти.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спирт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Супер ,таку нечисть ,ще б не мішало на нари посадити ,щоб не травив людей .
Відповісти
Вибір редактора
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«ПортCity» кличе на шкільний ярмарок*
Сьогодні, 17:27
Волинянка – фіналістка конкурсу «Міс Україна-2019»
Сьогодні, 17:02
Зловили лучанина, який бусом перевозив майже 2 тонни незаконного спирту
Сьогодні, 16:47
«Це не колишня біржа, а вже сучасна структура», – безробітна про волинський центр зайнятості
Сьогодні, 16:38
Загадкове зникнення вінничанина на Волині: у рюкзаку чоловіка знайшли знімки його переломів
Сьогодні, 16:26
Схожі новини
Тонна спирту і 4 пакунки сигарет: на Волині зловили контрабандистів Тонна спирту і 4 пакунки сигарет: на Волині зловили контрабандистів
13 червень, 12:12
Лучанина судили за торгівлю спиртом Лучанина судили за торгівлю спиртом
26 травень, 09:54
В Україні тимчасово заборонили етиловий спирт В Україні тимчасово заборонили етиловий спирт
10 травень, 13:09
У Ковелі правоохоронці вилучили 4 тонни спирту У Ковелі правоохоронці вилучили 4 тонни спирту
26 листопад, 2018, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку з лікарні втік неповнолітній: тривають пошуки
Сьогодні, 18:02
 0
У селі під Луцьком із подвір’я вкрали великий басейн
Сьогодні, 18:00
 0
Сильні дощі і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
Сьогодні, 17:50
 0
Гнідавський завод закупить 2 газоаналізатори для боротьби зі смородом
Сьогодні, 17:50
 0
Безпечний «Бандерштат»: як не «підчепити» нічого не фестивалі
Сьогодні, 17:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿