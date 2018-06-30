вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка – фіналістка конкурсу «Міс Україна-2019»

Волинянка – фіналістка конкурсу «Міс Україна-2019»
Волинянка Діана Шабас з Нововолинська пройшла у фінал конкурсу “Міс Україна-2019”.

Окрім волинянки у фінал потрапили ще 24 дівчини. Про це повідомили на сторінці конкурсу у фейсбуці, - пише 12 канал.

«Зовсім скоро саме ці дівчата опиняться на сцені Палацу Україна, на наймасштабнішому шоу країни», – сказано у повідомленні.

На сторінці конкурсу у інстаграмі зазначають, що Діані Шабас – 20 років, її зріст – 179 см. Волинянка найвища серед фіналісток. Вона – успішна модель і має контракти у Європі та Азії. Займається бально-спортивними танцями.

Волинянка – фіналістка конкурсу «Міс Україна-2019»
Волинянка – фіналістка конкурсу «Міс Україна-2019»
Волинянка – фіналістка конкурсу «Міс Україна-2019»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: конкурс, Діана Шабас, волинянка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Безпечний «Бандерштат»: як не «підчепити» нічого не фестивалі
Сьогодні, 17:37
«ПортCity» кличе на шкільний ярмарок*
Сьогодні, 17:27
Волинянка – фіналістка конкурсу «Міс Україна-2019»
Сьогодні, 17:02
Зловили лучанина, який бусом перевозив майже 2 тонни незаконного спирту
Сьогодні, 16:47
«Це не колишня біржа, а вже сучасна структура», – безробітна про волинський центр зайнятості
Сьогодні, 16:38
Схожі новини
Волинянці, яка бере участь у конкурсі краси в Канаді, необхідна підтримка Волинянці, яка бере участь у конкурсі краси в Канаді, необхідна підтримка
30 червень, 2018, 10:50
Волинянка, яка живе у США, розповіла про своє життя за кордоном Волинянка, яка живе у США, розповіла про своє життя за кордоном
01 серпень, 11:54
У Володимирі презентували оригінальну мультяшну мапу міста У Володимирі презентували оригінальну мультяшну мапу міста
28 липень, 17:01
Молода співачка з Волині перемогла на конкурсі у Болгарії Молода співачка з Волині перемогла на конкурсі у Болгарії
28 липень, 13:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку з лікарні втік неповнолітній: тривають пошуки
Сьогодні, 18:02
 0
У селі під Луцьком із подвір’я вкрали великий басейн
Сьогодні, 18:00
 0
Сильні дощі і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
Сьогодні, 17:50
 0
Гнідавський завод закупить 2 газоаналізатори для боротьби зі смородом
Сьогодні, 17:50
 0
Безпечний «Бандерштат»: як не «підчепити» нічого не фестивалі
Сьогодні, 17:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿