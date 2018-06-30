Волинянка – фіналістка конкурсу «Міс Україна-2019»

Діана Шабас з Нововолинська пройшла у фінал конкурсу “Міс Україна-2019”.



Окрім волинянки у фінал потрапили ще 24 дівчини. Про це повідомили на сторінці конкурсу у фейсбуці, - пише



«Зовсім скоро саме ці дівчата опиняться на сцені Палацу Україна, на наймасштабнішому шоу країни», – сказано у повідомленні.



На сторінці конкурсу у інстаграмі зазначають, що Діані Шабас – 20 років, її зріст – 179 см. Волинянка найвища серед фіналісток. Вона – успішна модель і має контракти у Європі та Азії. Займається бально-спортивними танцями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянказ Нововолинська пройшла у фінал конкурсу “Міс Україна-2019”.Окрім волинянки у фінал потрапили ще 24 дівчини. Про це повідомили на сторінці конкурсу у фейсбуці, - пише 12 канал «Зовсім скоро саме ці дівчата опиняться на сцені Палацу Україна, на наймасштабнішому шоу країни», – сказано у повідомленні.На сторінці конкурсу у інстаграмі зазначають, що Діані Шабас – 20 років, її зріст – 179 см. Волинянка найвища серед фіналісток. Вона – успішна модель і має контракти у Європі та Азії. Займається бально-спортивними танцями.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію