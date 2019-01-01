Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 серпня





У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Світязі, Ковелі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від +13 до +14 градусів, удень до +21…+23. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Світязі, Ковелі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі від +13 до +14 градусів, удень до +21…+23. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію