Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 серпня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Світязі, Ковелі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +13 до +14 градусів, удень до +21…+23. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ
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У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Світязі, Ковелі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +13 до +14 градусів, удень до +21…+23. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ
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