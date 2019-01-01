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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 серпня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Світязі, Ковелі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +13 до +14 градусів, удень до +21…+23. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область, вихідні дні
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