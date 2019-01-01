Безпечний «Бандерштат»: як не «підчепити» нічого не фестивалі





Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.



Нагадаємо, що нещодавно



В ході епідрозслідування встановили, що розлади травлення виникли після споживання шаурми, придбаної в торговій ятці на території проведення фестивалю.



Тому, напередодні всеукраїнського фестивалю «Бандерштат», котрий буде проходити 2 — 4 серпня у селі Рованці під Луцьком, заклад громадського здоров’я ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» нагадує про можливі ризики у сфері громадського здоров’я при участі у заходах такого типу та надає рекомендації як їх уникнути.



1. Перед планування участі в масовому заході усім учасникам, як дітям так і дорослим, рекомендують переконатися в наявності усіх необхідних щеплень



В країні триває спалах кору. Вірус кору — надзвичайно заразний, він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Під час інкубаційного періоду, коли людина уже заразилася вірусом, але ще добре почувається і немає жодних зовнішніх симптомів хвороби, збудник виділятися й передається іншим, 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені.



Перевірте наявність щеплень від правця, адже інфікуватися ним можна при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Вакцина є комплексною та захищає від дифтерії, кашлюку та правця. Щоби мати стійкий імунітет, важливо вакцинуватися не лише в дитинстві, а й у дорослому віці — через кожні десять років. Вакцинація дорослих проводиться двокомпонентною вакциною (проти дифтерії та правця) та є безкоштовною.



Усі вакцини, що входять до Національного календаря щеплень, Україна закуповує за кошти державного бюджету, для дітей є безоплатними. Це вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції.



2. Подбайте про безпечне харчування та якісну питну воду



Захворювання харчового походження — це інфекційні захворювання або інтоксикації, викликані бактеріями, вірусами або хімічними речовинами, що потрапляють в організм через заражену їжу або воду. До видів небезпечних продуктів харчування відносяться сира їжа тваринного походження (яйця, м’ясо свійської птиці та інші продукти тваринного походження), фрукти і овочі, забруднені фекаліями, а також сирі морепродукти (молюски та ін.), що містять морські біотоксини.



Загрози для харчових продуктів можуть виникати на всіх етапах харчового ланцюга, тобто віруси та бактерії можуть потрапити в продукти харчування на будь-якій стадії шляху від виробництва до столу, тому кожен учасник процесу, від виробника до споживача, відіграють роль у запобіганні зараження їжі.



Що необхідно знати споживачеві, щоб зберегти своє здоров’я та здоров’я своїх близьких:



1.Отримуйте інформацію. Чи багато ви знаєте про харчові продукти, які ви вживаєте?



— читайте етикетки, коли купуєте харчові продукти;



— цікавтесь складом, якістю харчових продукти та готових страв (чи наявні документи, які засвідчують їх походження, якість та безпеку);



— перед тим як обрати страву інших культур, з якими ви не знайомі (наприклад, суші), уточняйте їх склад, та технологію приготування;



— навчіться правильно готувати харчові продукти, які можуть бути небезпечними при їх неналежній обробці (наприклад, сира курка, яйця, риба та ін.).



Приймайте безпечні / розумні рішення та дотримуйтеся принципів безпечного харчування:

— при вживанні харчових продуктів, придбаних у вуличних торгових ятках, або страв зі «шведського столу» в готелях і ресторанах, перевіряйте, щоб готові харчові продукти не стикалися з сирими продуктами, які можуть забруднити їх;



— перевіряйте, щоб харчові продукти, які ви вживаєте, були приготовлені і зберігалися в належних гігієнічних умовах (чисті, пройшли ретельну теплову обробку та зберігаються при правильній температурі, наприклад, в гарячому вигляді або в холодильнику / морозильній камері);



— купуючи харчові продукти, не кладіть сире м’ясо, птицю, рибу і молюски разом з іншими продуктами, котрі не проходять термічну обробку, а при транспортуванні використовуйте для них окремі пакети;



— при будь-яких сумнівах щодо безпечності питної води, прокип’ятіть її перед вживанням або використовуйте бутильовану воду;



— дотримуйтесь чистоти: мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу, мийте руки після відвідування туалету. За відсутності води та мила використовуйте вологі серветки або рідину з дезінфікуючими властивостями.



— купайтеся лише у безпечній воді – на офіційно відведених для купання місцях.



2. Подбайте про захист від укусів комах (кліщів та комарів)



Кліщі є переносниками хвороби Лайма, кліщового вірусного енцефаліту та інших небезпечних захворювань. Укуси комарів, окрім неприємних відчуттів можуть переносити збудників геморагічних лихоманок, дирофіляріозу. Тому, для профілактики укусів комарів та кліщів дотримуйтесь наступних порад:



— використовуйте репеленти (у вигляді гелів, кремів, лосьйонів) якими обробляються відкриті ділянки шкіри та одяг (чітко дотримуйтесь інструкції). Серед новинок — антикомарині браслети, які просочені рослинним екстрактом. Браслет може працювати до ста сорока годин.



— одягайте світлий, закритий одяг та головний убір;



— кожні 2-3 години проводьте само- та взаємоогляди, з метою своєчасного виявлення кліщів, що напали, але ще не встигли присмоктатись;



— не влаштовуйте привали на траві, використувуйте спеціально відведені місця для відпочинку, відпочивайте на сонячних, відкритих галявинах, а не біля кущів;



— при ночівлі в палатках використовуйте протимоскітні сітки.



Уникайте контакту з дикими та невідомими тваринами



Бездоглядні собаки і коти, а також дикі тварини є потенційним джерелом розповсюдження сказу. При укусі, дряпанні або ослиненні, нанесеними навіть на вигляд «здоровою» твариною, необхідно ретельно промити уражене місце великою кількістю розчину мила чи іншого миючого засобу та продезінфікува рану. Зверніться до найближчого медзакладу. Якщо немає впевненості в тому, що тварина була здоровою, Вам обов’язково мають зробити щеплення антирабічною вакциною.



Не піддавайтесь спокусі зробити татуювання, пірсинг та інші втручання, що передбачають проколювання шкірних покривів



Будь-які процедури, які пошкоджують цілісність шкіри або слизових оболонок нестерильним інструментом, особливо проведені без дотримання належних санітарно-протиепідемічних умов – ризиковані щодо інфікування ВІЛ, вірусними гепатитами В, С та інших небезпечних захворювань.



У разі виникнення тривожних симптомів, таких як лихоманка, діарея, блювота тощо, у разі травм та присмоктування кліща, учасникам радимо одразу звернутися до медичного працівника бригади швидкої допомоги, котра буде чергувати на території фестивалю.



Якщо ці симптоми виникли після відвідування заходів фестивального типу, зверніться за консультацією та кваліфікованою медичною допомогою до свого сімейного лікаря, або у найближчу медичну установу та обов’язково повідомте лікаря про факт подорожування чи перебування на масовому заході.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські медики дали рекомендації для учасників фестивалю «Бандерштат».Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.Нагадаємо, що нещодавно з ознаками отруєння за медичною допомогою звернулось 18 учасників рок-фестивалю «Тарас Бульба» в місті Дубно.В ході епідрозслідування встановили, що розлади травлення виникли після споживання шаурми, придбаної в торговій ятці на території проведення фестивалю.Тому, напередодні всеукраїнського фестивалю «Бандерштат», котрий буде проходити 2 — 4 серпня у селі Рованці під Луцьком, заклад громадського здоров’я ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» нагадує про можливі ризики у сфері громадського здоров’я при участі у заходах такого типу та надає рекомендації як їх уникнути.1. Перед планування участі в масовому заході усім учасникам, як дітям так і дорослим, рекомендують переконатися в наявності усіх необхідних щепленьВ країні триває спалах кору. Вірус кору — надзвичайно заразний, він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Під час інкубаційного періоду, коли людина уже заразилася вірусом, але ще добре почувається і немає жодних зовнішніх симптомів хвороби, збудник виділятися й передається іншим, 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені.Перевірте наявність щеплень від правця, адже інфікуватися ним можна при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Вакцина є комплексною та захищає від дифтерії, кашлюку та правця. Щоби мати стійкий імунітет, важливо вакцинуватися не лише в дитинстві, а й у дорослому віці — через кожні десять років. Вакцинація дорослих проводиться двокомпонентною вакциною (проти дифтерії та правця) та є безкоштовною.Усі вакцини, що входять до Національного календаря щеплень, Україна закуповує за кошти державного бюджету, для дітей є безоплатними. Це вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції.Захворювання харчового походження — це інфекційні захворювання або інтоксикації, викликані бактеріями, вірусами або хімічними речовинами, що потрапляють в організм через заражену їжу або воду. До видів небезпечних продуктів харчування відносяться сира їжа тваринного походження (яйця, м’ясо свійської птиці та інші продукти тваринного походження), фрукти і овочі, забруднені фекаліями, а також сирі морепродукти (молюски та ін.), що містять морські біотоксини.Загрози для харчових продуктів можуть виникати на всіх етапах харчового ланцюга, тобто віруси та бактерії можуть потрапити в продукти харчування на будь-якій стадії шляху від виробництва до столу, тому кожен учасник процесу, від виробника до споживача, відіграють роль у запобіганні зараження їжі.1.Отримуйте інформацію. Чи багато ви знаєте про харчові продукти, які ви вживаєте?— читайте етикетки, коли купуєте харчові продукти;— цікавтесь складом, якістю харчових продукти та готових страв (чи наявні документи, які засвідчують їх походження, якість та безпеку);— перед тим як обрати страву інших культур, з якими ви не знайомі (наприклад, суші), уточняйте їх склад, та технологію приготування;— навчіться правильно готувати харчові продукти, які можуть бути небезпечними при їх неналежній обробці (наприклад, сира курка, яйця, риба та ін.).Приймайте безпечні / розумні рішення та дотримуйтеся принципів безпечного харчування:— при вживанні харчових продуктів, придбаних у вуличних торгових ятках, або страв зі «шведського столу» в готелях і ресторанах, перевіряйте, щоб готові харчові продукти не стикалися з сирими продуктами, які можуть забруднити їх;— перевіряйте, щоб харчові продукти, які ви вживаєте, були приготовлені і зберігалися в належних гігієнічних умовах (чисті, пройшли ретельну теплову обробку та зберігаються при правильній температурі, наприклад, в гарячому вигляді або в холодильнику / морозильній камері);— купуючи харчові продукти, не кладіть сире м’ясо, птицю, рибу і молюски разом з іншими продуктами, котрі не проходять термічну обробку, а при транспортуванні використовуйте для них окремі пакети;— при будь-яких сумнівах щодо безпечності питної води, прокип’ятіть її перед вживанням або використовуйте бутильовану воду;— дотримуйтесь чистоти: мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу, мийте руки після відвідування туалету. За відсутності води та мила використовуйте вологі серветки або рідину з дезінфікуючими властивостями.— купайтеся лише у безпечній воді – на офіційно відведених для купання місцях.2. Подбайте про захист від укусів комах (кліщів та комарів)Кліщі є переносниками хвороби Лайма, кліщового вірусного енцефаліту та інших небезпечних захворювань. Укуси комарів, окрім неприємних відчуттів можуть переносити збудників геморагічних лихоманок, дирофіляріозу. Тому, для профілактики укусів комарів та кліщів дотримуйтесь наступних порад:— використовуйте репеленти (у вигляді гелів, кремів, лосьйонів) якими обробляються відкриті ділянки шкіри та одяг (чітко дотримуйтесь інструкції). Серед новинок — антикомарині браслети, які просочені рослинним екстрактом. Браслет може працювати до ста сорока годин.— одягайте світлий, закритий одяг та головний убір;— кожні 2-3 години проводьте само- та взаємоогляди, з метою своєчасного виявлення кліщів, що напали, але ще не встигли присмоктатись;— не влаштовуйте привали на траві, використувуйте спеціально відведені місця для відпочинку, відпочивайте на сонячних, відкритих галявинах, а не біля кущів;— при ночівлі в палатках використовуйте протимоскітні сітки.Бездоглядні собаки і коти, а також дикі тварини є потенційним джерелом розповсюдження сказу. При укусі, дряпанні або ослиненні, нанесеними навіть на вигляд «здоровою» твариною, необхідно ретельно промити уражене місце великою кількістю розчину мила чи іншого миючого засобу та продезінфікува рану. Зверніться до найближчого медзакладу. Якщо немає впевненості в тому, що тварина була здоровою, Вам обов’язково мають зробити щеплення антирабічною вакциною.Будь-які процедури, які пошкоджують цілісність шкіри або слизових оболонок нестерильним інструментом, особливо проведені без дотримання належних санітарно-протиепідемічних умов – ризиковані щодо інфікування ВІЛ, вірусними гепатитами В, С та інших небезпечних захворювань.У разі виникнення тривожних симптомів, таких як лихоманка, діарея, блювота тощо, у разі травм та присмоктування кліща, учасникам радимо одразу звернутися до медичного працівника бригади швидкої допомоги, котра буде чергувати на території фестивалю.Якщо ці симптоми виникли після відвідування заходів фестивального типу, зверніться за консультацією та кваліфікованою медичною допомогою до свого сімейного лікаря, або у найближчу медичну установу та обов’язково повідомте лікаря про факт подорожування чи перебування на масовому заході.

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