вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гнідавський завод закупить 2 газоаналізатори для боротьби зі смородом

Гнідавський завод закупить 2 газоаналізатори для боротьби зі смородом
Вчора, 1 серпня, представники ініціативної групи "За чисте повітря" побували на фільтраційній полях Гнідавського цукрового заводу.

Тут тривають роботи із знезараження та рекультивації, три карти вже засипані, - йдеться на сайті Прат "Гнідавський цукровий завод".

Також вони поспілкувалися з керівництвом Гнідавського цукрового заводу.

Так, вони вже замовили 2 газоаналізатори. Один буде стаціонарний і буде показувати рівень аміаку та сірководню. Зараз цей газоаналізатор проходить держстандартизацію. На це потрібно 45 днів.

Другий газоаналізатор буде портативний. Він вимірюватиме сірководень. Держстандартизацію він пройде за 15 днів.

Довідка: Газоаналізатор — прилад для визначення якісного і кількісного складу сумішей газів. Робота газоаналізатора основана на вимірюванні фізичних, фізико-хімічних характеристик газової суміші або її окремих компонентів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Гнідавський завод, газоаналізатори, сморід у Луцьку
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ура!Газоаналізатор,,очистить повітря,,Розсмішили!
Відповісти
Вибір редактора
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку з лікарні втік неповнолітній: тривають пошуки
Сьогодні, 18:02
У селі під Луцьком із подвір’я вкрали великий басейн
Сьогодні, 18:00
Сильні дощі і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
Сьогодні, 17:50
Гнідавський завод закупить 2 газоаналізатори для боротьби зі смородом
Сьогодні, 17:50
Безпечний «Бандерштат»: як не «підчепити» нічого не фестивалі
Сьогодні, 17:37
Схожі новини
Поля фільтрації Гнідавського заводу знезаражують за допомогою мікроорганізмів Поля фільтрації Гнідавського заводу знезаражують за допомогою мікроорганізмів
30 липень, 12:15
Через забруднення повітря Гнідавський завод оштрафували на 425 гривень Через забруднення повітря Гнідавський завод оштрафували на 425 гривень
23 липень, 13:45
Поки буде сморід – ніяких домовленостей, – Луцькрада про «мир» з цукровим заводом Поки буде сморід – ніяких домовленостей, – Луцькрада про «мир» з цукровим заводом
19 липень, 16:40
Підприємство з вирощування курчат-бройлерів не є причиною смороду в Луцьку, – мерія Підприємство з вирощування курчат-бройлерів не є причиною смороду в Луцьку, – мерія
16 липень, 15:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку з лікарні втік неповнолітній: тривають пошуки
Сьогодні, 18:02
 0
У селі під Луцьком із подвір’я вкрали великий басейн
Сьогодні, 18:00
 0
Сильні дощі і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
Сьогодні, 17:50
 0
Гнідавський завод закупить 2 газоаналізатори для боротьби зі смородом
Сьогодні, 17:50
 0
Безпечний «Бандерштат»: як не «підчепити» нічого не фестивалі
Сьогодні, 17:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿