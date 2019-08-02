Гнідавський завод закупить 2 газоаналізатори для боротьби зі смородом
Сьогодні, 17:50
Вчора, 1 серпня, представники ініціативної групи "За чисте повітря" побували на фільтраційній полях Гнідавського цукрового заводу.
Тут тривають роботи із знезараження та рекультивації, три карти вже засипані, - йдеться на сайті Прат "Гнідавський цукровий завод".
Також вони поспілкувалися з керівництвом Гнідавського цукрового заводу.
Так, вони вже замовили 2 газоаналізатори. Один буде стаціонарний і буде показувати рівень аміаку та сірководню. Зараз цей газоаналізатор проходить держстандартизацію. На це потрібно 45 днів.
Другий газоаналізатор буде портативний. Він вимірюватиме сірководень. Держстандартизацію він пройде за 15 днів.
Довідка: Газоаналізатор — прилад для визначення якісного і кількісного складу сумішей газів. Робота газоаналізатора основана на вимірюванні фізичних, фізико-хімічних характеристик газової суміші або її окремих компонентів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тут тривають роботи із знезараження та рекультивації, три карти вже засипані, - йдеться на сайті Прат "Гнідавський цукровий завод".
Також вони поспілкувалися з керівництвом Гнідавського цукрового заводу.
Так, вони вже замовили 2 газоаналізатори. Один буде стаціонарний і буде показувати рівень аміаку та сірководню. Зараз цей газоаналізатор проходить держстандартизацію. На це потрібно 45 днів.
Другий газоаналізатор буде портативний. Він вимірюватиме сірководень. Держстандартизацію він пройде за 15 днів.
Довідка: Газоаналізатор — прилад для визначення якісного і кількісного складу сумішей газів. Робота газоаналізатора основана на вимірюванні фізичних, фізико-хімічних характеристик газової суміші або її окремих компонентів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Ура!Газоаналізатор,,очистить повітря,,Розсмішили!
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку з лікарні втік неповнолітній: тривають пошуки
Сьогодні, 18:02
У селі під Луцьком із подвір’я вкрали великий басейн
Сьогодні, 18:00
Гнідавський завод закупить 2 газоаналізатори для боротьби зі смородом
Сьогодні, 17:50
Безпечний «Бандерштат»: як не «підчепити» нічого не фестивалі
Сьогодні, 17:37