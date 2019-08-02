Гнідавський завод закупить 2 газоаналізатори для боротьби зі смородом





Тут тривають роботи із знезараження та рекультивації, три карти вже засипані, - йдеться на сайті



Також вони поспілкувалися з керівництвом Гнідавського цукрового заводу.



Так, вони вже замовили 2 газоаналізатори. Один буде стаціонарний і буде показувати рівень аміаку та сірководню. Зараз цей газоаналізатор проходить держстандартизацію. На це потрібно 45 днів.



Другий газоаналізатор буде портативний. Він вимірюватиме сірководень. Держстандартизацію він пройде за 15 днів.



Довідка: Газоаналізатор — прилад для визначення якісного і кількісного складу сумішей газів. Робота газоаналізатора основана на вимірюванні фізичних, фізико-хімічних характеристик газової суміші або її окремих компонентів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 1 серпня, представники ініціативної групи "За чисте повітря" побували на фільтраційній полях Гнідавського цукрового заводу.Тут тривають роботи із знезараження та рекультивації, три карти вже засипані, - йдеться на сайті Прат "Гнідавський цукровий завод" Також вони поспілкувалися з керівництвом Гнідавського цукрового заводу.Так, вони вже замовили 2 газоаналізатори. Один буде стаціонарний і буде показувати рівень аміаку та сірководню. Зараз цей газоаналізатор проходить держстандартизацію. На це потрібно 45 днів.Другий газоаналізатор буде портативний. Він вимірюватиме сірководень. Держстандартизацію він пройде за 15 днів.Газоаналізатор — прилад для визначення якісного і кількісного складу сумішей газів. Робота газоаналізатора основана на вимірюванні фізичних, фізико-хімічних характеристик газової суміші або її окремих компонентів.

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