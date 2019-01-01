Сильні дощі і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду





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“Внаслідок переміщення активного циклону у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України очікуються грози, значні, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, подекуди 25 м/с, в окремих районах град (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, — повідомили синоптики.



4 серпня за прогнозами синоптиків, температура вночі 9-14°, вдень 19-25°, на Закарпатті та півдні країни вночі 14-20°, вдень 20-25°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В окремих регіонах України 4 серпня очікують ускладнення погодних умов.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.“Внаслідок переміщення активного циклону у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України очікуються грози, значні, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, подекуди 25 м/с, в окремих районах град (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, — повідомили синоптики.4 серпня за прогнозами синоптиків, температура вночі 9-14°, вдень 19-25°, на Закарпатті та півдні країни вночі 14-20°, вдень 20-25°.

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