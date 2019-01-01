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Сильні дощі і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

Сильні дощі і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
В окремих регіонах України 4 серпня очікують ускладнення погодних умов.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

“Внаслідок переміщення активного циклону у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України очікуються грози, значні, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, подекуди 25 м/с, в окремих районах град (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, — повідомили синоптики.

4 серпня за прогнозами синоптиків, температура вночі 9-14°, вдень 19-25°, на Закарпатті та півдні країни вночі 14-20°, вдень 20-25°.


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Теги: негода, синоптики, грози
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