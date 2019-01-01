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На Волині через спалах кишкової інфекції постраждало 25 дітей

На Волині через спалах кишкової інфекції постраждало 25 дітей
На Волині від початку року зареєстрували 4 спалахи кишкових інфекцій, з них три сальмонельозу та стафілококове харчове отруєння.

Постраждало 75 осіб, з них 25 дітей, - інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Відтак, спалахи виникали в закладах громадського харчування у місті Луцьку, Ковелі та Любомлі, окрім цього ще у 1-му закладі дошкільної освіти міста Нововолинська.

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Теги: Волинь, статистика, 4 спалахи кишкової інфекції
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