На Волині через спалах кишкової інфекції постраждало 25 дітей





Постраждало 75 осіб, з них 25 дітей, - інформує



Відтак, спалахи виникали в закладах громадського харчування у місті Луцьку, Ковелі та Любомлі, окрім цього ще у 1-му закладі дошкільної освіти міста Нововолинська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині від початку року зареєстрували 4 спалахи кишкових інфекцій, з них три сальмонельозу та стафілококове харчове отруєння.Постраждало 75 осіб, з них 25 дітей, - інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України. Відтак, спалахи виникали в закладах громадського харчування у місті Луцьку, Ковелі та Любомлі, окрім цього ще у 1-му закладі дошкільної освіти міста Нововолинська.

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