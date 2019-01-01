На Волині через спалах кишкової інфекції постраждало 25 дітей
Сьогодні, 18:23
На Волині від початку року зареєстрували 4 спалахи кишкових інфекцій, з них три сальмонельозу та стафілококове харчове отруєння.
Постраждало 75 осіб, з них 25 дітей, - інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Відтак, спалахи виникали в закладах громадського харчування у місті Луцьку, Ковелі та Любомлі, окрім цього ще у 1-му закладі дошкільної освіти міста Нововолинська.
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Постраждало 75 осіб, з них 25 дітей, - інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Відтак, спалахи виникали в закладах громадського харчування у місті Луцьку, Ковелі та Любомлі, окрім цього ще у 1-му закладі дошкільної освіти міста Нововолинська.
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