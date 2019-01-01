У селі на Волині дорогу відремонтують майже за 13 мільйонів гривень
Сьогодні, 18:37
У селі Деревок відновили ремонтні роботи. Дорожники мають прокласти асфальтове покриття.
Вартість робіт становитиме 12,4 мільйона гривень, - пише Нове життя.
Ремонтувати цю дорогу розпочали минулого року. Нині ж ці роботи продовжили. Протяжність автомобільної дороги С030907/Т-03-08/-Деревок км 0+000 – км 3+200 – 3, 2 кілометра. Вартість робіт становитиме 12,4 мільйона гривень.
Відомо, ця ж бригада уже завершила капітальний ремонт дороги /Т-03-08/ - Цир - Лахвичі - Люб'язь - Р-14/ км 16+000 - км 19+300 , кошти на що теж виділялися з державного бюджету.
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Вартість робіт становитиме 12,4 мільйона гривень, - пише Нове життя.
Ремонтувати цю дорогу розпочали минулого року. Нині ж ці роботи продовжили. Протяжність автомобільної дороги С030907/Т-03-08/-Деревок км 0+000 – км 3+200 – 3, 2 кілометра. Вартість робіт становитиме 12,4 мільйона гривень.
Відомо, ця ж бригада уже завершила капітальний ремонт дороги /Т-03-08/ - Цир - Лахвичі - Люб'язь - Р-14/ км 16+000 - км 19+300 , кошти на що теж виділялися з державного бюджету.
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