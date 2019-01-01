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У волинському селі водойми перетворюються на болото. ВІДЕО

У волинському селі водойми перетворюються на болото. ВІДЕО
Лище Луцького району завжди славилося мальовничими ставками і лісами. Втім, зараз ці водойми перетворюються на болото.

Жителька села Жанна Мельник розповіла, останні 15 років водойми в жахливому стані, - пише 12 канал.

Так, за 3 дні мешканці Лищ зібрали 202 підписи і від імені громади жінка звернулася до голови Підгайцівської ОТГ, до якої належить населений пункт. Вони просять очистити ставки, запровадити штрафи, покарати винного у забрудненні і подбати про прилеглу територію.

На думку жінки, забруднює ставки власник місцевого рибного господарства. Він орендує водойми у Лищі вже кілька років.

Дійти до спільного рішення не вдалося. Розглянути це питання вирішили на наступній сесії.


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Теги: водойми, болото, Підгайцівська ОТГ, підписи
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