У волинському селі водойми перетворюються на болото. ВІДЕО





Жителька села Жанна Мельник розповіла, останні 15 років водойми в жахливому стані, - пише



Так, за 3 дні мешканці Лищ зібрали 202 підписи і від імені громади жінка звернулася до голови Підгайцівської ОТГ, до якої належить населений пункт. Вони просять очистити ставки, запровадити штрафи, покарати винного у забрудненні і подбати про прилеглу територію.



На думку жінки, забруднює ставки власник місцевого рибного господарства. Він орендує водойми у Лищі вже кілька років.



Дійти до спільного рішення не вдалося. Розглянути це питання вирішили на наступній сесії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лище Луцького району завжди славилося мальовничими ставками і лісами. Втім, зараз ці водойми перетворюються на болото.Жителька селарозповіла, останні 15 років водойми в жахливому стані, - пише 12 канал Так, за 3 дні мешканці Лищ зібрали 202 підписи і від імені громади жінка звернулася до голови Підгайцівської ОТГ, до якої належить населений пункт. Вони просять очистити ставки, запровадити штрафи, покарати винного у забрудненні і подбати про прилеглу територію.На думку жінки, забруднює ставки власник місцевого рибного господарства. Він орендує водойми у Лищі вже кілька років.Дійти до спільного рішення не вдалося. Розглянути це питання вирішили на наступній сесії.

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