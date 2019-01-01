«Хрести на щитах і кольчуги з кварцом»: суперник «Волині» зняв пафосне передматчеве відео
Сьогодні, 21:57
Футбольний клуб "Рух", який нещодавно став львівським, зняв пафосне відео перед матчем із луцькою "Волинню".
Відео оприлюднили на офіційному сайті новоспечених львів`ян.
"Гряде велика битва. З півночі наступає ворожа армія – хрести на щитах, кольчуги з кварцом. Але мої воїни готові боронити нашу землю", — такими словами Данила Галицького починається промо "Руху".
Як відомо, "Волинь" завітає в гості до "Руху" на стадіон "Скіф" у Львові. Матч розпочнеться о 17:00.
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Відео оприлюднили на офіційному сайті новоспечених львів`ян.
"Гряде велика битва. З півночі наступає ворожа армія – хрести на щитах, кольчуги з кварцом. Але мої воїни готові боронити нашу землю", — такими словами Данила Галицького починається промо "Руху".
Як відомо, "Волинь" завітає в гості до "Руху" на стадіон "Скіф" у Львові. Матч розпочнеться о 17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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