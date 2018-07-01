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3 серпня на Волині: гортаючи календар

3 серпня на Волині: гортаючи календар
День народження 3 серпня у художнього керівника театру-студії «Гармидер» Руслани Порицької (на фото).

Сьогодні відзначають день народження екс-гравець ФК "Волинь" Володимир Гапон, лучанка, начальник відділу комунікації у ГУНП у місті Києві Оксана Блищик, директор Старовижівського районного центру зайнятості Віталій Павлов, журналістка Мая Голуб, редактор програмного відділу ТРК "Аверс" Наталка Щербатюк.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Семен та Іван.

3 серпня 2009 року на Волині побував Патріарх Московський і всія Русі Кирил. Зокрема у Луцьку у храмі Всіх святих землі Волинської він відправив молебень. Наступного дня Кирил відвідав Зимненський монастир.

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Теги: Луцьк, Волинь, день народження
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