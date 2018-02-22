вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Києві обвалився міст

В Києві обвалився міст
В Києві сьогодні обвалилася частина Пішохідного мосту, який з'єднує правий берег і Труханів острів.

Уламки конструкції впали під опору, - повідомляє УНІАН.

Відео з місця НП опублікували в мережі пабліку. На записі видно, що впав досить великий шматок бетону і арматури. "Ще один міст втомився. На цей раз не витримав Пішохідний міст на Труханів острів, частина бетонної конструкції обвалилася", – йдеться у підписі до відео.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ, міст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Луцькраді попросили встановити прапор Повітряних сил ЗСУ
02 серпень, 23:51
В Києві обвалився міст
02 серпень, 22:56
У Луцьку – вечірня аварія на кільці. ФОТО
02 серпень, 22:22
«Хрести на щитах і кольчуги з кварцом»: суперник «Волині» зняв пафосне передматчеве відео
02 серпень, 21:57
Схожі новини
Дострибалися: на новому пішохідному мосту в Києві тріснуло скло. ФОТО Дострибалися: на новому пішохідному мосту в Києві тріснуло скло. ФОТО
26 травень, 19:12
У Києві перейменували Московський міст У Києві перейменували Московський міст
22 лютий, 2018, 14:20
У Києві на мосту повісилась людина У Києві на мосту повісилась людина
24 листопад, 2017, 12:46
Обвал мосту в Києві: постраждалих немає Обвал мосту в Києві: постраждалих немає
27 лютий, 2017, 22:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Луцькраді попросили встановити прапор Повітряних сил ЗСУ
02 серпень, 23:51
 0
В Києві обвалився міст
02 серпень, 22:56
 0
У Луцьку – вечірня аварія на кільці. ФОТО
02 серпень, 22:22
 0
«Хрести на щитах і кольчуги з кварцом»: суперник «Волині» зняв пафосне передматчеве відео
02 серпень, 21:57
 0
Медіа
відео
1/8
﻿