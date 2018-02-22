В Києві обвалився міст
02 серпень, 22:56
В Києві сьогодні обвалилася частина Пішохідного мосту, який з'єднує правий берег і Труханів острів.
Уламки конструкції впали під опору, - повідомляє УНІАН.
Відео з місця НП опублікували в мережі пабліку. На записі видно, що впав досить великий шматок бетону і арматури. "Ще один міст втомився. На цей раз не витримав Пішохідний міст на Труханів острів, частина бетонної конструкції обвалилася", – йдеться у підписі до відео.
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Уламки конструкції впали під опору, - повідомляє УНІАН.
Відео з місця НП опублікували в мережі пабліку. На записі видно, що впав досить великий шматок бетону і арматури. "Ще один міст втомився. На цей раз не витримав Пішохідний міст на Труханів острів, частина бетонної конструкції обвалилася", – йдеться у підписі до відео.
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