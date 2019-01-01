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Гривня стала «найміцнішою» валютою світу

Гривня стала «найміцнішою» валютою світу
Гривня стала "найміцнішою" валютою щодо долара. Друге місце в рейтингу зайняв російський рубль.

Українська гривня посіла перше місце серед світових валют за зростанням відносно долара США, - про це повідомляє РБК-Україна.

Таким чином, з початку поточного року українська валюта зміцнилася до долара на 9,1%. Друге місце в рейтингу зайняв російський рубль, який виріс до долара на 8,3%. Третє місце - у єгипетського фунта, який зміг зміцнитися проти долара на 8%.

Найбільш девальвуватою валютою стало аргентинське пессо, вартість якого впала на 15% по відношенню до долара. Також "просіли" і шведська крона щодо долара на 8,3% і південнокорейська вона на 6,9%.

Серед світових валют, які найбільш зросли відносно долара, переважають валюти країн, що розвиваються, у той час як валюти розвинених країн переважно девальвували.

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Теги: гривня
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