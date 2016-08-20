Путін спростив українцям отримання дозволу на тимчасове проживання в РФ

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує надання посвідчення на проживання в Росії і дозволу на тимчасове проживання українцям.Закон вступить в силу через 90 днів, - повідомляє Українська правда.Цей закон дає право видавати дозвіл на тимчасове проживання поза виділених квот громадянам України, які постійно там проживали і тепер визнані біженцями або якщо вони отримали в Росії тимчасовий притулок.Закон також торкнеться іноземців та осіб без громадянства, які володіють російською мовою і хочуть жити і працювати в Росії.Термін розгляду заявок на дозвіл на тимчасове проживання буде скорочений з шести до чотирьох місяців.Нагадаємо:24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.17 липня президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів цілих Донецької і Луганської областей України.