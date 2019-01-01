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Показали відео вечірньої аварії на луцькому кільці

Показали відео вечірньої аварії на луцькому кільці
У мережі Інтернет з`явилося відео дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Луцьку 2 серпня.

Відео на сторінці АвтоАндониЛуцька у Facebook опублікувала Світлана Іванашко.

Нагадаємо, 2 серпня в Луцьку сталася аварія на кільці поблизу корпусу історичного факультету СНУ імені Лесі Українки. Учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали іномарки Mercedes i Skoda.
Показали відео вечірньої аварії на луцькому кільці
Показали відео вечірньої аварії на луцькому кільці

З відео видно, що водій Skoda рухався кільцем і повертав у напрямку вулиці Івана Огієнка, а водій Mercedes рухався з вулиці Шопена. На кільці дві автівки зіткнулися.

Судячи з відео, аварія сталася о 18:55.

Відео можна переглянути ТУТ


blob:https://www.facebook.com/fc471029-2103-441d-86f1-1102f350929b

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Теги: Волинь, Луцьк
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