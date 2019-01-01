Через аварію волинський потяг «вибився» з графіку на 2 години
Сьогодні, 02:23
Увечері п'ятниці, 2 серпня, почалися масові затримки багатьох пасажирських поїздів. Серед них - потяг "Одеса - Ковель".
Про це повідомляє ТСН.
Проблеми із графіком мали всі потяги, які мали прибувати до Центрального залізничного вокзалу в Києві. Серед них був і потяг "Одеса - Ковель".
Пасажири виклали фото табло із розкладом прибуття поїздів, де навпроти половини зазначено, що вони затримуються.
Всі поїзди, що затрималися, рухалися із фастівського напрямку. Причина - аварія в районі станції Кожанка (ділянка Фастів-Козятин). Там з рейок зійшов вантажний поїзд. Обійшлося без жертв, проте рух поїздів там заблокований.
На табло на залізничному вокзалі вказано, що затримка становить дві з половиною години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ТСН.
Проблеми із графіком мали всі потяги, які мали прибувати до Центрального залізничного вокзалу в Києві. Серед них був і потяг "Одеса - Ковель".
Пасажири виклали фото табло із розкладом прибуття поїздів, де навпроти половини зазначено, що вони затримуються.
Всі поїзди, що затрималися, рухалися із фастівського напрямку. Причина - аварія в районі станції Кожанка (ділянка Фастів-Козятин). Там з рейок зійшов вантажний поїзд. Обійшлося без жертв, проте рух поїздів там заблокований.
На табло на залізничному вокзалі вказано, що затримка становить дві з половиною години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розповіли, скільки українці витрачають на покупки в Інтернеті
Сьогодні, 03:12
Через аварію волинський потяг «вибився» з графіку на 2 години
Сьогодні, 02:23
Гривня стала «найміцнішою» валютою світу
Сьогодні, 00:24
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00