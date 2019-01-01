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Через аварію волинський потяг «вибився» з графіку на 2 години

Через аварію волинський потяг «вибився» з графіку на 2 години
Увечері п'ятниці, 2 серпня, почалися масові затримки багатьох пасажирських поїздів. Серед них - потяг "Одеса - Ковель".

Про це повідомляє ТСН.

Проблеми із графіком мали всі потяги, які мали прибувати до Центрального залізничного вокзалу в Києві. Серед них був і потяг "Одеса - Ковель".

Пасажири виклали фото табло із розкладом прибуття поїздів, де навпроти половини зазначено, що вони затримуються.

Всі поїзди, що затрималися, рухалися із фастівського напрямку. Причина - аварія в районі станції Кожанка (ділянка Фастів-Козятин). Там з рейок зійшов вантажний поїзд. Обійшлося без жертв, проте рух поїздів там заблокований.

На табло на залізничному вокзалі вказано, що затримка становить дві з половиною години.

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Теги: Укрзалізниця, Одеса-Ковель, аварія, графік
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