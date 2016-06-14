Розповіли, скільки українці витрачають на покупки в Інтернеті

За перше півріччя 2019 року українці на покупки в Інтернеті витратили 11,7 млрд грн.Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середній чек - 866 грн, - повідомляє Gazeta.ua.Найчастіше купують в онлайні техніку та електроніку, одяг, взуття, косметику, парфумерію, книги, подарунки та товари для хобі (пряжу, тканини, декор для шиття й рукоділля).За допомогою смартфонів, замовили товарів на 2,7 млрд грн. Це на 76% більше, ніж за аналогічний період 2018-го. 40% "мобільних" покупців - це люди віком 25-35 років. Чоловіки на замовлення зі смартфона витрачають близько 432 грн, жінки - 330 грн.За пів року українці витратили 213 млн грн на покупку товарів із рук. Це на чверть більше, ніж торік. За речі в хорошому стані віддавали в середньому 258 грн. Найпопулярніші товари - жіночі сукні, босоніжки, футболки, кросівки, джинси.Найбільше людей, які купують товари в інтернет-магазинах, у центральній Україні - 24%. На Заході - 23% громадян, у Києві - 10%. Розраховуються за покупки переважно безготівково. На другому місці - оплата кур'єру готівкою.