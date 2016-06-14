вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, скільки українці витрачають на покупки в Інтернеті

Розповіли, скільки українці витрачають на покупки в Інтернеті
За перше півріччя 2019 року українці на покупки в Інтернеті витратили 11,7 млрд грн.

Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середній чек - 866 грн, - повідомляє Gazeta.ua.

Найчастіше купують в онлайні техніку та електроніку, одяг, взуття, косметику, парфумерію, книги, подарунки та товари для хобі (пряжу, тканини, декор для шиття й рукоділля).

За допомогою смартфонів, замовили товарів на 2,7 млрд грн. Це на 76% більше, ніж за аналогічний період 2018-го. 40% "мобільних" покупців - це люди віком 25-35 років. Чоловіки на замовлення зі смартфона витрачають близько 432 грн, жінки - 330 грн.

За пів року українці витратили 213 млн грн на покупку товарів із рук. Це на чверть більше, ніж торік. За речі в хорошому стані віддавали в середньому 258 грн. Найпопулярніші товари - жіночі сукні, босоніжки, футболки, кросівки, джинси.

Найбільше людей, які купують товари в інтернет-магазинах, у центральній Україні - 24%. На Заході - 23% громадян, у Києві - 10%. Розраховуються за покупки переважно безготівково. На другому місці - оплата кур'єру готівкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інтернет, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, скільки українці витрачають на покупки в Інтернеті
Сьогодні, 03:12
Через аварію волинський потяг «вибився» з графіку на 2 години
Сьогодні, 02:23
Путін спростив українцям отримання дозволу на тимчасове проживання в РФ
Сьогодні, 01:07
Гривня стала «найміцнішою» валютою світу
Сьогодні, 00:24
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
В Україні створять Архів національної пам'яті В Україні створять Архів національної пам'яті
14 червень, 2016, 01:38
Інтернет-банкінг в Україні став популярнішим за соцмережу Інтернет-банкінг в Україні став популярнішим за соцмережу
17 березень, 2016, 01:34
Окупанти хочуть заборонити в Криму 54 сайти Окупанти хочуть заборонити в Криму 54 сайти
28 січень, 2016, 07:28
Викриття інтернет-шахрая із Полтавщини Викриття інтернет-шахрая із Полтавщини
23 січень, 2016, 03:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, скільки українці витрачають на покупки в Інтернеті
Сьогодні, 03:12
 0
Через аварію волинський потяг «вибився» з графіку на 2 години
Сьогодні, 02:23
 0
Путін спростив українцям отримання дозволу на тимчасове проживання в РФ
Сьогодні, 01:07
 0
Гривня стала «найміцнішою» валютою світу
Сьогодні, 00:24
 0
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿