На трасі збили продавця та жінку, яка купувала кавуни
Сьогодні, 04:29
На 442 км траси "Одеса-Київ" водій Mercedes збив двох людей на узбіччі.
Загинули 30-річна жителька Вінничини та 48-річний громадянин Азербайджану, - пише "Газета ua".
"71-річний водій, житель Одеси, дорогою додому не впорався з кермуванням. Перетнувши зустрічну смугу, виїхав на узбіччя, де збив продавця та покупчиню баштанних культур. Від отриманих травм жінка з чоловіком загинули миттєво. Водій з травмами різного ступеня тяжкості був госпіталізований", - розповіли в поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Усі обставини ДТП встановлюють.
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Загинули 30-річна жителька Вінничини та 48-річний громадянин Азербайджану, - пише "Газета ua".
"71-річний водій, житель Одеси, дорогою додому не впорався з кермуванням. Перетнувши зустрічну смугу, виїхав на узбіччя, де збив продавця та покупчиню баштанних культур. Від отриманих травм жінка з чоловіком загинули миттєво. Водій з травмами різного ступеня тяжкості був госпіталізований", - розповіли в поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Усі обставини ДТП встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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