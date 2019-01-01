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На трасі збили продавця та жінку, яка купувала кавуни

На трасі збили продавця та жінку, яка купувала кавуни
На 442 км траси "Одеса-Київ" водій Mercedes збив двох людей на узбіччі.

Загинули 30-річна жителька Вінничини та 48-річний громадянин Азербайджану, - пише "Газета ua".

"71-річний водій, житель Одеси, дорогою додому не впорався з кермуванням. Перетнувши зустрічну смугу, виїхав на узбіччя, де збив продавця та покупчиню баштанних культур. Від отриманих травм жінка з чоловіком загинули миттєво. Водій з травмами різного ступеня тяжкості був госпіталізований", - розповіли в поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Усі обставини ДТП встановлюють.

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Теги: трагедія, смерть
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