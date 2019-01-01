На трасі збили продавця та жінку, яка купувала кавуни





Загинули 30-річна жителька Вінничини та 48-річний громадянин Азербайджану, - пише "Газета ua".



"71-річний водій, житель Одеси, дорогою додому не впорався з кермуванням. Перетнувши зустрічну смугу, виїхав на узбіччя, де збив продавця та покупчиню баштанних культур. Від отриманих травм жінка з чоловіком загинули миттєво. Водій з травмами різного ступеня тяжкості був госпіталізований", - розповіли в поліції.



На місці події працює слідчо-оперативна група. Усі обставини ДТП встановлюють.

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