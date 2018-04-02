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Новий головний митник країни розповів, що думає про «євробляхи»

Новий головний митник країни розповів, що думає про «євробляхи»
Новий начальник митниці України розповів, що буде з “євробляхами”.

Новий глава митниці Максим Нефьодов розповів, що думає з приводу “євроблях”, - повідомляє mmr.

Насамперед Нефьодов пояснив, що б/у автомобілі в Європі дешеві через те, що там дуже дорого обходиться володіння старими машинами. Іншими словами, в Європі в бюджет платять за користування машиною, в той час, як у нас – за володіння нею.

“У нас така система оподаткування: ми накладаємо не володіння машиною, а машину. По-перше, машину легко обкласти. По-друге, якщо, наприклад, збільшити акциз на бензин, як в Європі, то це вдарить по вартості хліба і молока. Машини у нас асоціюється з багатством. Багатьох типу не шкода, давайте з них візьмемо по повній”, – говорить Нефьодов.

Проте, глава митниці за більш доступні ціни на розмитнення. Але, в розумних межах – щоб бюджет залишався збалансованим і були продумані всі інші побічні моменти, такі, як перевантаження центрів міст.

А ось з “євробляхами” Нефьодов категоричний – нелегальних нерозмитнених автомобілів в Україні не повинно бути.

“Точно не повинно бути машин на іноземній реєстрації, які їздять в Україні роками. Але повинна бути можливість поставити таке авто на українську реєстрацію за нормальною ціною, в залежності від машини. І щоб це не суперечило угоді про асоціацію. У нас є обов’язки по екології. А так я за те, щоб українці купували дешеві автомобілі, телефони і одяг”.

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Теги: Україна, євробляхи
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